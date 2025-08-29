José Pablo López confirma que RTVE se une a la iniciativa global de RSF en apoyo a los periodistas de Gaza

RTVE se sumará el próximo lunes, 1 de septiembre, a la acción mundial convocada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el movimiento ciudadano Avaaz en defensa del periodismo palestino. La iniciativa, en la que participarán más de 150 medios de comunicación de 50 países, busca visibilizar la situación de extrema vulnerabilidad que sufren los reporteros en Gaza y reclamar tanto su protección urgente como la entrada de prensa internacional en el enclave. El propio presidente de RTVE, José Pablo López, ha espetado en redes sociales como será la manifestación de la radio y televisión pública de todos los españoles y españolas.

Así será la manifestación del ente público

Según RSF, en apenas dos años cerca de 250 periodistas palestinos han perdido la vida bajo el fuego del Ejército de Israel, lo que convierte a Gaza en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer la profesión. La organización denuncia que el silencio informativo impuesto por la falta de acceso independiente impide contrastar datos y agrava la desinformación en torno al conflicto, marcado por continuos bombardeos, desplazamientos masivos de civiles y una crisis humanitaria sin precedentes.

RTVE, como parte de esta jornada de movilización global, vestirá de negro sus canales y plataformas digitales, además de emitir mensajes de apoyo y reflexión sobre la libertad de prensa. A la vez, la Corporación secundará las concentraciones de un minuto de silencio convocadas a las 12:00 horas en todos sus centros de trabajo, desde Torrespaña hasta las delegaciones territoriales. La campaña, bajo el lema “Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte”, pretende trasladar un mensaje claro: sin periodistas no hay testigos, y sin testigos se pierde la posibilidad de rendir cuentas ante la comunidad internacional. RTVE se suma así a una corriente global que busca frenar la impunidad y defender el derecho ciudadano a estar informado.