Albert Rivera regresa a la primera línea y se suma como nuevo colaborador de 'Espejo Público'

El número 20 cobra mucha importancia este curso 2025-2026 en Antena 3 ya que 'El Hormiguero' no es el único formato de la casa que esta de aniversario. 'Espejo Público' cumple dos décadas y su maestra de ceremonias, Susanna Griso, vuelve de las vacaciones estivales con las pilas cargadas, en busca de nuevos retos y con ganas de mojarse más, ya que según palabras de una de las grandes estrellas del grupo Atresmedia, este año "va a divertirse más que nunca" con un programa de actualidad política y social que tendrá nuevas secciones y fichajes a la altura de ser el espacio matutino de referencia de las televisiones privadas de nuestro país.

Así será la temporada 20 de 'Espejo Público'

El próximo lunes 1 de septiembre a las 8:55 de la mañana regresa 'Espejo Público' con su temporada número 20, liderada por Susanna Griso, quien vuelve tras sus vacaciones con energías renovadas y con la promesa de ofrecer un curso televisivo más dinámico y plural que nunca. La presentadora seguirá al frente tanto del tramo informativo como de 'Más Espejo', acompañada por Lorena García, Miquel Vals y Gema López. Griso ha asegurado que afronta esta etapa con ilusión y con la intención de “mojarse más y divertirse como nunca”, destacando además que el espacio es uno de los programas más longevos de la parrilla televisiva. La periodista subraya que el objetivo principal es garantizar la pluralidad informativa con el rigor que caracteriza a Antena 3 Noticias, líderes en el ámbito audiovisual en España. Esta nueva temporada llega con secciones renovadas, colaboraciones inéditas y un espacio sorprendente dedicado a la sexualidad, lo que promete captar aún más la atención de los espectadores en esta vuelta al cole televisiva.

El tramo informativo dirigido por Jorge Gallardo incorporará secciones de gran peso: Albert Rivera liderará “El Observatorio con Rivera”, Josep Borrell presentará “Una ventana al Mundo”, el juez Calatayud analizará los desafíos de la juventud en “Generación Calatayud” y el influencer José Elías continuará con sus colaboraciones. A estos nombres se suman analistas ya habituales como Paco Marhuenda, Joaquín Manso, Susanna Díaz y Cruz Sánchez Lara. Por su parte, el espacio 'Más Espejo', bajo la dirección de Alberto Díaz, reforzará sus contenidos de actualidad, entretenimiento y corazón, destacando una nueva sección de sexo a cargo de la sexóloga Lorena Berdún. También se unen Samanta Villar y Félix Álvarez en la mesa de actualidad, mientras que Cristóbal Soria y Juan Diego Madueño aportarán su visión sobre el mundo rosa. Con una media de 2,2 millones de espectadores únicos y 334.000 seguidores la pasada temporada, el programa encara este nuevo ciclo con los mejores datos en siete años, consolidando a Antena 3 como líder en las mañanas televisivas.