Lolita, destrozada en directo por la muerte de Caritina Goyanes: "Dejadla en paz"

Durante la tarde de ayer saltaba la noticia de que Caritina Goyanes fallecía a los 46 años de edad como consecuencia de un infarto, pocas semanas después de que lo hiciese también su padre, Carlos Goyanes. Al parecer, la hija de Cari Lapique y Carlos Goyanes comenzó a no sentirse bien, por lo que fue trasladada al hospital de Costa del Sol, donde pareció experimentar signos de mejoría hasta que de nuevo volvió a experimentar malestar por lo que la intubaron y ya no pudieron reanimarla.

La noticia, desvelada en exclusiva por la periodista Paloma García Pelayo en el programa de Antena 3 'Y Ahora Sonsoles', pronto se conoció en el resto de medios, siendo uno de ellos Telecinco con su programa 'TardeAR', que se estaba emitiendo en directo.

Entre los colaboradores que se encontraban en el plató cuando el redactor conectaba en directo desde la redacción del magazine para desvelar la información se encontraba Lolita Flores, íntima amiga de Caritina, que se enteró en directo de la noticia y se pudo ver cuál fue se reacción.

Ana Rosa pidió cortar la emisión

Tras escuchar la noticia, Ana Rosa consiguió mantener el tipo, aunque se le notase conmocionada y sorprendida por la noticia. Sin embargo, Lolita Flores no pudo mantener la calma y sufrió un gran impacto, lo que la hizo levantarse rápidamente de la silla y comenzar a dar vueltas por el plató para asimilar lo ocurrido.

Al ver lo que estaba sufriendo Lolita, Ana Rosa se levantó de la 'Mesa VIP' y se fue directamente hacia la artista para fundirse en un estrecho abrazo con ella. "Yo no sabía nada, acaba de pasar", se excusó la presentadora ante el fuerte shock que estaba sufriendo la hija de Lola Flores.

Ante ello, la presentadora le ofreció irse fuera de plató para que mejorase lejos de las cámaras, mientras que Lolita se sentaba en el suelo del plató con una cara totalmente descompuesta. Por ello, Ana Rosa pidió que se le dejase de grabar: "Dejadlo, dejadlo", pronunció a los técnicos de cámaras de plató para que cesaran la emisión de esas imágenes.

No obstante, hay que destacar la estrecha relación que existe entre Lolita y la familia Goyanes, que quedó patente en la emotiva carta de despedida que le dedicó a Carlos Goyanes. En su carta, Lolita recordó con cariño los años que compartieron y expresó su inmenso pesar por la pérdida de su querido amigo.

"Me acuerdo de ti desde que tenía 7 años. He vivido a tu lado mi niñez, mi adolescencia, mis amores, mis matrimonios, mis alegrías y mis ausencias. Te voy a llevar en mi corazón toda mi vida, y siento una pena enorme, gigante. Mi abrazo inmenso a tus hermanos, hermanas a tus hijas, y a ti Cari, no sé qué decirte, sé que tu dolor será tan grande como ese amor grande e infinito que le has tenido a Carlos toda tu vida. Os quiero", dedicó la artista en su carta de despedida.