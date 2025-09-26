Mediapro producirá los partidos de la NBA para Prime Video en España y anuncia su equipo de retransmisiones

La NBA cambia de casa en España. Tras casi tres décadas ligada a Movistar+, la liga de baloncesto más importante del mundo aterriza en Prime Video, que ha confiado la producción de los partidos en directo a Mediapro.

El acuerdo supone un giro histórico: Movistar fue el gran referente del baloncesto estadounidense en nuestro país desde los años 90, pero la NBA ha apostado ahora por las plataformas digitales y el streaming como motor de crecimiento. Con este movimiento, Prime Video ofrecerá más de un centenar de encuentros a lo largo de la temporada —entre temporada regular, Play-In y playoffs— con producción íntegramente realizada en Barcelona por Mediapro.

El grupo audiovisual ha desplegado un equipo técnico y humano de primer nivel, habilitando cabinas de narración y un estudio completo para las previas y los postpartidos. Los aficionados podrán seguir los encuentros con las voces de Lalo Alzueta, Andrés Monje, Marc Mundet, Sergio Rabinal y Anna Cruz, un equipo de comentaristas que garantiza conocimiento y cercanía.

El equipo de Prime Video para cubrir la NBA Prime Video

La decisión de la NBA también implica una mayor fragmentación de los derechos televisivos en España: Prime Video compartirá protagonismo con DAZN, mientras que Movistar pierde el papel central que había desempeñado durante décadas. Para quienes quieran verlo todo, la alternativa sigue siendo el NBA League Pass, el servicio oficial de la liga.

Con más de 25.000 producciones deportivas anuales y experiencia como host broadcaster en grandes competiciones internacionales, Mediapro refuerza así su papel como líder mundial en retransmisiones. La nueva etapa arranca el 24 de octubre, con un despliegue técnico e informativo que busca acercar a los aficionados españoles a la NBA como nunca antes.