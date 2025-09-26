Así es "La nena": la serie que continúa "La novia gitana" con más violencia, misticismo y heridas abiertas

atresplayer ha decidido pisar el acelerador del terror con "La nena", su nueva serie basada en las novelas de Carmen Mola. Con un tráiler que no deja espacio para respirar, la plataforma muestra un cambio de tono drástico respecto a entregas anteriores. Ya no hablamos de thriller policiaco al uso: aquí hay rituales, heridas abiertas y personajes rotos emocionalmente.

Paco Cabezas, que ya firmó "La novia gitana" y "La red púrpura", vuelve a dirigir esta adaptación libre del tercer libro de la saga, y lo hace con una estética mucho más inquietante y violenta. A su lado, repite Miguel Ángel Trudu, en una historia donde la BAC está más fragmentada que nunca y donde las emociones pesan más que las armas.

La trama arranca meses después del caos vivido con "La red púrpura". Elena Blanco ha desaparecido y solo Mariajo sabe dónde está. Tras la muerte de Lucas, la inspectora ha dejado todo atrás, pero el crimen no perdona el descanso. Cuando un nuevo descubrimiento sacude a la brigada, no le queda otra que volver... aunque eso implique enfrentarse a todo lo que quiso olvidar.

Chesca, mientras tanto, ha optado por el camino de la venganza, embarcada en una guerra personal donde ya no hay normas. El equipo, desorientado, sigue la pista de Rocío Narváez, "La Madre", figura clave en una organización que mezcla el crimen con el simbolismo esotérico. Lo que descubren no es solo una red, sino una estructura mucho más profunda y perturbadora.

El reparto repite con fuerza: Nerea Barros, Lucía Martín Abelló, Ignacio Montes, Mona Martínez, Francesc Garrido, Vicente Romero... y se incorporan nombres como Eduardo Casanova, Raúl Sanz o Daniel Freire, que apuntan a darle aún más matices a un universo ya de por sí cargado de oscuridad.

Rodada entre Canarias y Madrid, y con ocho episodios de 50 minutos, "La nena" no solo es un paso más en la saga de Carmen Mola., es una declaración de intenciones. atresplayer no quiere contar más de lo mismo: quiere incomodar, fascinar y asustar, en una historia donde la venganza, el dolor y el misticismo se entrelazan en una espiral imposible de ignorar.