Pase de micros en 'OT 2025': así fueron las actuaciones de la gala 2 y las valoraciones de los profesores

La claqueta de los profesores de 'OT 2025' marcó el inicio del segundo pase de micros de esta nueva edición bajo el paraguas de Prime Video. Claudia e Iván tuvieron el reto más difícil, ya que cantaron solos en un momento de máxima tensión debido a que este lunes, uno de los dos dirá adiós a la Academia de 'Operación Triunfo'. En el otro lado de la moneda, Cristina defendió con creces su condición de primera favorita de la edición y cautivó a los profesores junto a Téyou cantando la canción del artista argentino Trueno, 'Dance crip'.

Así fue el pase de micros de esta segunda semana

El primer pase de micros de la Gala 2 de Operación Triunfo 2025 dejó claras las tensiones y emociones que acompañan a los concursantes, especialmente a los nominados. Claudia Arenas, que optó por un formato íntimo acompañada solo de un piano para defender ‘El sitio de mi recreo’, recibió buenas críticas por la magia que transmite en escena, aunque los profesores le sugirieron trabajar en el control del instrumento y en su expresividad visual. Iván Rojo, por su parte, se enfrentó a ‘It’s My Life’ de Bon Jovi, una canción que defendió con garra y que convenció a los docentes, hasta el punto de que Noemí Galera destacó que parecía estar cantando como si fuera su última oportunidad dentro del concurso. Ambos reflejaron el esfuerzo de quienes saben que su permanencia pende de un hilo y que necesitan transmitir autenticidad para conquistar al público. El recordatorio de Manu Guix cerró la ronda de los nominados: disfrutar del escenario como si fuera la última vez, un consejo que resonó entre los jóvenes artistas y que reforzó el ambiente de emoción en la academia.

El recorrido por los dúos y tríos evidenció el nivel de exigencia de esta edición. Olivia, Salma de Diego y Laura presentaron ‘If you could read my mind’ con buena proyección, aunque aun con ajustes pendientes, mientras que Carlos, Max y Guillo Rist arrancaron comentarios sobre la necesidad de igualar la energía del tercero en su interpretación de ‘Bye Bye Bye’. La pareja formada por Guille Toledano y Tinho sorprendió con su intención de apropiarse de ‘La Salvación’, mostrando seguridad pese a los fallos técnicos, y Cristina junto a Téyou se llevaron ovaciones por la potencia de ‘Dance Crip’. También emocionaron Judit y Lucía Casani con ‘En Cambio no’, logrando lágrimas de sus profesores y la expectativa de una gran actuación final. María Cruz y Crespo, en cambio, tuvieron que lidiar con la inseguridad al enfrentarse a ‘Clavaito’, aunque recibieron ánimos para superar el miedo. La nota final la puso la actuación grupal con ‘It’s a Sin’, que tras un inicio apagado acabó transformándose en una explosión de energía colectiva. Los docentes coincidieron en que el reto ahora será dotar de mayor profundidad interpretativa a un tema que habla de problemas sociales, anticipando una segunda prueba mucho más contundente el sábado.

Canciones de la Gala 2 de 'Operación Triunfo'