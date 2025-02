Melody: "Podía haber hecho una canción más comercial, pero el Benidorm Fest se merecía un himno"

Anoche fue una locura para la cantante Melody y todo su equipo. Tras ganar el Benidorm Fest 2025 y que Nebulossa les entregara el Micrófono de Bronce, todavía tuvo que repetir el tema "Esa diva", dar una rueda de prensa y prepararse para lo que le espera a partir de ahora. De hecho, en la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana para los medios, confesó que sólo ha dormido "un par de horas".

A la pregunta de cómo se encuentra, la sevillana confesó que ahora mismo "todo es tan emocionante que ahora no puedo dormir". Pero tras abrir los ojos esta mañana se considera más consciente de la labor que está por venir: "Ahora mismo no soy consciente de que tengo la suerte de poder representar a mi país, aun tengo que pegarme unos pellizquitos para despertarme y darme cuenta de que nos vamos a Basilea". Además, quiso compartir el triunfo con todos los que ayudaron a hacerlo realidad: "Esto es fruto de un gran trabajo, de un gran equipo, de muchos años de esfuerzo. He ido a la habitación de mi madre y cuando me ha abierto estaba emocionadísima".

La cantante bromeó varias veces con el premio en la mano. "No suelto el micrófono de bronce porque estoy haciendo pesas porque me tengo que poner más fuerte para lo que vamos a preparar", dijo, al tiempo que aseguraba que ya tenía lugar para el galardón en su casa: "Voy a poner el trofeo en un sitio donde se vea mucho… en la entrada, porque hay que presumir de eso. Quien abra la puerta, muy buenas, Benidorm Fest 2025. Voy a poner una repisa solo para este gran trofeo. Voy a mandar que hagan un apoyo fuerte, porque pesa".

También le preguntó María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, sobre todos los problemas físicos a los que tuvo que hacer frente esta semana. "Miércoles por la noche… ¿cómo lo sabes? El miércoles lo pasé en el hospital, estaba malita. Fui al hospital para que me atendiesen. Por el cambio de clima sentía que me dolía el pecho y no podía respirar bien y estuve con el oxígeno y mascarilla. Pero no quería decir nada para preocupar a nadie, porque yo iba a estar sí o sí en el escenario. No quería quitarle energía a nadie con eso que me estaba pasando".

"Me asusté, pero ya está. Ayer cuando canté y lo dimos todo decíamos con los bailarines ‘ya, ya lo hemos hecho’. Este tipo de cosas pueden pasar pero cuando tienes cerca gente que te cuida y te da cariño todo puede salir bien", confesó Melody que aseguró estar "preparada para luchar por mi país. Yo sabía que me queríais pero cuando vi ayer cómo me habíais votado yo lloraba". Y confirmó que nada se interprondá en su camino: "Estoy preparada para cantar con pulmonía y lo he hecho. Me he comido unos marrones en el escenario que eso que pasó en el escenario es pan y chocolate. Lo de la semifinal fueron problemas técnicos. Hacer una nota alta no es difícil porque es algo que hacemos habitualmente. Ayer se pudo hacer y sin problema. Malos nos ponemos todos, es así, pero aún te hace más artista y más persona cuando se ve cómo afrontas las dificultades de la vida".

Gustar y conciliar

Melody no tuvo reparos en decir que respeta a los que opinan que su canción "suena antigua": "No les diría nada, cada uno tiene sus gustos y sus opiniones y son relativas. Se critican las canciones por antiguas, pero si las mejores series, las mejores canciones que más suenan ahora son las de antes. La canción es top, pero si no te gusta siempre vas a buscar cosas. No tengo problema, es normal y es lícito que cada uno tenga su opinión, no pasa nada, pero yo estoy muy orgullosa. Podría haber hecho una canción más comercial, pero el Benidorm Fest merece un himno y esta canción lo es y perdurará".

Sobre su capacidad de compaginar ir a Eurovisión 2025 a Basilea y su papel de madre no dudó: "Han sido meses de mucho trabajo y tengo a Cairo que tiene 11 meses y es un bombón que me tiene enamorada. Mientras me maquillaba lo tenía en brazos, le daba besitos, estábamos juntos… y tengo una familia maravillosa. Y como todas las madres del mundo, hay que hacer malabares para seguir trabajando. Los ordenadores han facilitado mucho el trabajo y se pueden hacer reuniones por videoconferencia, lo que te evita viajar para las reuniones. Requiere mucha fuerza mentalmente, pero lo compaginamos bien".