Miki Nadal saca los colores a Cristina Pedroche en 'Zapeando': "Se le ve la..."

En el programa 'Zapeando' de laSexta, conocido por su tono distendido y humorístico, Miki Nadal ha vuelto a protagonizar un momento que no ha pasado desapercibido para la audiencia ni para sus compañeros. Durante una conversación sobre la entrevista de Alejandro Sanz en 'El Hormiguero', el humorista ha desviado la atención hacia Cristina Pedroche con un comentario sobre su vestimenta que ha generado risas en la casa de sus espectadores y en el propio programa de Atresmedia.

"Mira esta, que no le cierra el pantalón. ¡Lo veo desde aquí!", ha bromeado Nadal, señalando la incomodidad aparente de su compañera. Acto seguido, la ha invitado a levantarse para que el resto de los presentes pudiera comprobarlo. "¡Se le ve la goma de las bragas!", ha añadido entre risas, arrancando carcajadas en el estudio. Cristina Pedroche, siempre dispuesta a tomarse las bromas con humor, ha respondido entre risas y algo ruborizada: "¡Cállate, Miki! No me da la gana de levantarme para que la gente lo vea". Sin embargo, lejos de sentirse afectada, la presentadora ha dejado clara la razón detrás de su atuendo ajustado: "Pues sí, tengo mucha tripa. No me abrocha porque tengo un bebé dentro".

Cristina Pedroche en Zapeando Captura de pantalla

El momento no ha quedado solo en el cruce de bromas entre Pedroche y Nadal. Dani Mateo, el presentador del programa de laSexta, se ha unido al tono humorístico asegurando: "Cristina está como en una comida de Navidad en la que te tienes que quitar el botón porque ya no puedes más de lo que has comido". Esto ha provocado que Cristina haya exclamado entre risas: "¡Dejadme vivir en paz!". Finalmente, tras reconocer con orgullo su barriguita de embarazada, Cristina ha recibido un caluroso aplauso de sus compañeros en el plató.

Este divertido intercambio de afirmaciones y bromas no solo ha evidenciado la química que existe entre los colaboradores de 'Zapando' en su programa número 2.778, sino también la capacidad de Cristina Pedroche para afrontar este tipo de situaciones con humor y naturalidad. Su respuesta, sin duda alguna, ha dejado claro que está disfrutando de su segundo embarazo con felicidad y sin complejos.

Por otra parte, 'Zapeando' no ha perdido la oportunidad de cerrar el momento con más humor cuando Miki Nadal ha decidido abrir "el baúl de los recuerdos" y compartir una fotografía de hace diez años en la que aparecen Dani Mateo y María Gómez durante su etapa en la emisora M80. "Yo era becaria", ha recordado Gómez, entre risas, al ver la imagen. Sin perder su estilo irónico, ha comentado su propio look: "¿Por qué parezco Mikel Izal con 300 pulseras?". Dani Mateo, por su parte, ha añadido: "Tú venías como de un voluntariado en el Amazonas", haciendo referencia al estilo relajado que lucía su compañera en aquel entonces. El intercambio de bromas ha terminado con Nadal llevándose el protagonismo al bromear sobre su edad. "Mis fotos no están digitalizadas porque son tan antiguas que salgo en Las meninas, detrás, al lado de Velázquez", ha afirmado el humorista de 'Zapeando'.