Alejandro Sanz firma la paz en 'El Hormiguero' entre Pablo Motos y David Broncano: "Dame una nota y yo se la hago llegar..."

'El Hormiguero', el programa buque insignia de Antena 3, ha cerrado la semana con una visita que quedará grabada en los anales de la historia de televisión . Alejandro Sanz, uno de los artistas más influyentes de la música en español, se ha sentado junto a Pablo Motos y las famosas hormigas Trancas y Barrancas para compartir detalles sobre sus nuevos proyectos, anécdotas personales y reflexiones sobre su carrera.

La noche ha comenzado con una calurosa bienvenida por parte de Pablo Motos, quien ha descrito al invitado como "el artista español más premiado de la historia". Los aplausos del público no se han hecho esperar cuando Alejandro ha entrado al plató de Atresmedia con su característica cercanía y humor. "Muchas gracias, Pablo. ¿Ha cambiado algo aquí?", ha bromeado el cantante, notando las modificaciones en el set desde su última visita. Pablo Motos, fiel a su estilo, ha aprovechado para bromear: "Has venido 17 veces, pero como no has llegado a las 20, no eres Infinity, eres Platino". Alejandro ha recibido el comentario entre risas, mientras el ambiente se relajaba para lo que sería una entrevista llena de confesiones y momentos históricos.

Uno de los momentos más esperados ha sido cuando Alejandro ha hablado de su próximo álbum, que verá la luz en primavera. Aunque el título del disco sigue siendo un secreto, el cantante ha adelantado: "Esta noche lanzo un nuevo sencillo, 'Hoy no me siento bien'. Es una canción muy especial para mí, aunque no está relacionada con aquel famoso tuit que publiqué donde hablaba de sentirme triste y cansado. A veces, pedir ayuda es lo mejor que uno puede hacer". Sobre su proceso creativo y las herramientas para superar momentos difíciles, Alejandro ha mencionado tres elementos clave: "La terapia, la música y navegar. Soy el que mejor navega en Miami, ya sé cuándo va a venir tormenta... Solo hay que mirar las nubes negras", ha comentado con humor.

Además del álbum, el artista trabaja en un documental para Netflix, donde se explora su trayectoria musical y momentos íntimos. "En este documental muestro mi lado más natural, tanto en lo personal como en lo profesional. También hablo de mi relación con mis hijos, que es muy bonita. Mi hijo es músico y acepta muchos consejos de su padre", ha señalado Alejandro. Otro tema que ha despertado la curiosidad de los espectadores ha sido la participación del Grupo Frontera, una banda mexicana, en su nuevo sencillo. "Ha sido una experiencia muy bonita. El videoclip lo hicimos juntos y ellos son chicos increíbles. Eso sí, mi discográfica no quiere que revelemos muchos detalles", ha explicado. Sin embargo, Pablo Motos no ha podido resistirse y ha preguntado sobre una colaboración importante en el próximo disco. Aunque Alejandro no ha revelado nombres, ha dejado una pista: "Es una persona conocida mundialmente y habla muchos idiomas".

Entre bromas, Pablo también ha aprovechado para abordar el supuesto "pique" con David Broncano. Alejandro, en tono conciliador, ha respondido: "Yo quiero ser el pacificador. Dame una nota y se la entrego el lunes cuando visite su programa". En un acto improvisado, Pablo ha redactado una carta para Broncano y su programa 'La Revuelta': "Querido David, pelillos a la mar. Te deseo lo mejor y espero que nos veamos pronto. Te quiero". Asimismo, Pablo Motos ha acallado los rumores de una posible mala relación con el cómico de RTVE: "Yo no tengo nada contra él, se lo ha inventado todo la prensa". Ante esto, Alejandro ha explicado cuál es el sentir de Broncano en esta lucha por la audiencia en el access prime time: "David está triste con este pique porque no le gusta esta situación. Con la carta que me has dado y que yo le haré llegar el lunes podré solucionar este malentendido".

Por otra parte, la conversación también ha dado pie a momentos de nostalgia. Alejandro ha recordado su infancia y cómo, desde los 7 años, quedó cautivado por el flamenco, mientras sus hermanos preferían grupos como Parchís. "Ahora escucho mucha música clásica antes de dormir. Me acuesto temprano y llevo una rutina muy sana, con deporte incluido", ha comentado. En relación al consumo musical actual, Alejandro ha expresado optimismo: "Aunque ahora se consuma música de forma distinta, sigue habiendo espacio para emocionar al público. Quienes disfrutan tu música, la escuchan en profundidad". Sobre algunas anécdotas de su carrera, el cantante madrileño ha revelado que 'Corazón Partío', uno de sus mayores éxitos, estuvo cerca de no grabarse debido a críticas de su discográfica. "Pensé en dársela a Camela, pero decidí que era para mí. Al final, nadie influye en mi música porque no lo permito", ha afirmado con firmeza.

Alejandro también ha compartido una historia conmovedora: su contacto con una fan que había perdido su colección de discos en la DANA. "Nos pusimos en contacto con ella, le enviamos ayuda y le mandaremos nuevos discos porque lo merece", ha relatado. Además, ha hablado sobre un viaje reciente con sus hijos, en el que decidieron desconectarse de las pantallas del móvil. "Cada noche veíamos una película juntos. Fue algo muy especial y entrañable", ha recordado. Para finalizar, Pablo Motos ha recordado la primera entrevista que tuvo con Alejandro en Onda Cero Valencia, compartiendo una foto que emocionó al artista.