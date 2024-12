Miki Nadal y Carola Escámez, cara a cara ante el juez por la manutención de su hija

5 años duró el matrimonio entre Miki Nadal y Carola Escámez. También la paz. El cómico decidió sentar la cabeza y jurarle amor eterno a la que sería la madre de su hija Carmen, en junio de 2014. En 2019 iniciaron una separación controvertida, con reproches cruzados y con una declaración de guerra en los tribunales. Un divorcio complicado que les ha obligado a verse de nuevo las caras, diez años después de su boda, cinco después de tomar rumbos por separado y reconstruir sus vidas con otras personas. Ha sido este miércoles cuando el humorista y su expareja se han visto las caras frente al juez, como así adelantan desde ‘El Español’. No llegan a un acuerdo sobre la manutención y la custodia de su hija, por lo que necesitan que el magistrado medie entre ellos y les ayude a firmar de nuevo la paz.

Miki Nadal y Carola Escámez en el año 2016 larazon

Llevan varios meses sin encontrar un punto de inflexión que les haga sellar un acuerdo por el bien de su hija en común. Es por ello que tenían una cita reservada en los Juzgados de Familia de Madrid este mismo miércoles 4 de diciembre a las 13 horas. En esta vista se trataría de poner justicia en sus diferencias. Esas que surgieron el pasado mes de agosto cuando falleció la madre de Carola Escámez, a lo que sucedió la correspondiente repartición de la herencia. Miki Nadal considera que ahora que su exmujer ha recibido un dinero extra, debería revisarse la cuota fijada que debe pasarle en cuestión de manutención de su hija mayor. Considera que lo justo ahora es que la tiradora olímpica se haga cargo en un 70% de los gastos de la niña, mientras que él cubriría el 30% restante. Ella no estaba conforme con este desigual reparto de responsabilidades económicas, por lo que confía en que el juez deje como está la custodia fijada años atrás, antes del revés que supuso la muerte de su madre.

Además, las pretensiones legales de Miki Nadal pasan por conocer con exactitud cuánto dinero le dejó su suegra a su exmujer en herencia. Sobre esto también deberá dictar sentencia el juez encargado del caso, que tiene sobre la mesa las reticencias previas del cómico a llegar a un acuerdo con su ex para eludir el entuerto judicial. Los abogados de ambas partes se han reunidos en varias ocasiones en estos últimos meses para que sus clientes se entendiesen en cuanto a los euros que debían aportar cada uno para la manutención de su hija. Carola le ha llegado a plantear al humorista la posibilidad de pagar completamente todos los gastos de su niña, pero también quedarse con la custodia completa, aunque permitiéndole un régimen de visita. Él ha dicho que no. También se niega a que ambos paguen todo a medias y se hagan cargo por igual de las obligaciones y responsabilidades. Él quería ir a juicio si su oferta no era tenida en cuenta. O el 70-30 o que sea el juez quien se pronuncie. Así será.