Miki Núñez de 'OT 2018' rompe a llorar tras el reparto de temas de 'OT 2023'

‘Operación Triunfo 2023’ volvió a celebrar este martes, 16 de enero, su reparto de temas de cara a la gala 8. Los concursantes, que comenzarán con la canción de ‘Believe’ de Cher como grupal, continuarán con los temas elegidos por los nominados de esta semana, Bea y Cris. La madrileña ha escogido ‘Make you feel my love’ de Bob Dylan, mientras que el canario apostó por un clásico de José Luis Perales, ‘¿Y cómo es él?’.

Algunos participantes de 'Operación Triunfo 2023' en la Academia Amazon Prime Video

Juanjo, quien fue el nómada favorito, cantará en solitario el single de Tini Stoessel y María Becerra titulada ‘Miénteme’. Su paisana, Naiara, le ha tocado otro clásico de Rocío Dúrcal, ‘La gata bajo la lluvia’. El uruguayo Lucas le tocó otro temazo de finales de los 70, ‘One way or another’ de Blondie. Ruslana vuelve a repetir con otra canción movida pero esta vez de la ex triunfita Aitana , ‘Miamor’.

Álvaro Mayo y Paul tendrán que interpretar ‘Amapolas’ de Leo Rizzi mientras que Chiara y Martín deberán cantar ‘Escriurem’ de el extriunfito Miki Núñez e Izaro. Esta última ha levantado pasiones en redes sociales, especialmente en el cantante catalán ya que dicho single es una canción cantada en catalán y en euskera además de estar dedicada a sus compañeros del talent show de la edición 2018.

“No sabéis lo importante que es para mí esto”, decía entre lágrimas el artista a través de redes sociales “Es un sueño hecho realidad”, añadía por escrito y en catalán. Niki Núñez fue concursante de ‘OT 2018’ quedando a las puertas de la final y clasificándose como el expulsado número 11 además de participar en el Festival de Eurovisión 2019 con 'La venda'.