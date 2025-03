Nuria Martín denuncia un episodio que sufrió en televisión

La que fuera presentadora del programa de Telecinco, 'Socialité', hasta finales del año 2023, Nuria Martín, ahora se ha convertido en una de las caras más visibles de diversos medios catalanes. Tras una larga carrera en Mediaset, decidió adentrarse en nuevos proyectos y ahora destaca por el contenido que crea en sus redes sociales, especialmente en TikTok.

Igualmente, en el ámbito de la televisión, en la actualidad podemos ver a Nuria Martín como colaboradora en programas como '59 segundos', que se emite en TVE, o como presentadora en 'Love Cost', de TV3. Además, aprovechando su tirón, también participa en contenidos virales que se publican en el canal de X de '3cat'. El último, ha generado mucho revuelo por lo que se denuncia.

Tendencia: "y aun así me quedé"

En las últimas fechas, y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer (8M), se han generado muchos vídeos en redes sociales bajo la tendencia denominada 'y aun así me quedé'. Es el caso de '3cat'. De hecho, han aprovechado esta circunstancia para realizar diferentes denuncias públicas sobre sucesos que han vivido en algún punto de la trayectoria profesional.

Tal y como puede observarse en el vídeo publicado en X, la periodista Natza Farré y la cómica Judit Martín participan junto la periodista Nuria Martín. Todas ellas son compañeras del programa "Està passant". En primer lugar, la humorista señala: "Un antiguo superior se apropiaba de mis ideas y después, en reuniones, entrevistas e incluso delante de mí, decían que eran suyas". Por su parte, Farré confiesa: "A mí me dijeron que tenía que ser más simpática". Eso sí, la denuncia más grave fue la que comenta la ex presentadora de 'Socialité': "A mí me dijeron que no podía trabajar en la tele porque no tenía suficiente pecho. Y aun así, me quedé".

Posteriormente, las tres mujeres realizaron otra ronda de confesiones. "Una vez me obligaron a dormir en un hotel donde había fantasmas", explica Martín. Eso sí, tras esta declaración prefirieron tomarse con humor esta peculiar situación: "Me tienes que decir donde está porque quiero ir. Esto nos interesa bastante".