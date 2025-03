El sorprendente testimonio de Mala Rodríguez sobre su infancia en 'Lo de Évole': "A mí me ha criado una chavalita"

Cada domingo, Jordi Évole sorprende a la audiencia de La Sexta gracias a esa mezcla de audacia y sinceridad a la que ya se han acostumbrado sus invitados. 'Lo de Évole' reunía este fin de semana a la cantante Mala Rodríguez y al presentador para hacer un repaso de la vida de la artista.

Rodríguez, quien fue la primera mujer en ganar el Grammy Latino a mejor canción urbana, se convirtió desde sus inicios en un referente del rap tanto a nivel nacional como internacional, se sinceró en el programa sobre algunos de los episodios más duros en su vida.

Un comienzo traumático

"Yo he sufrido bastantes abusos, pero nunca he ido de víctima", comenzaba explicando Rodríguez. Como la artista iba narrando, sus primeros años de vida se desarrollaron en una casa sin muebles, principalmente debido a que su madre tenía solo 17 años cuando se quedó embarazada de ella. "A mí me ha creado una chavalita, por eso no soy como las mujeres de mi edad, porque he tenido otras vivencias", aclaraba.

Esas otras vivencias eran más tarde ejemplificadas de la mano de la 'mala suerte' que Rodríguez menciona a la hora de buscar una pareja sentimental a partir de ese entorno. "No he podido evitar involucrarme en relaciones que no eran sanas, que no me han hecho bien.No recibimos ninguna educación emocional de ninguna parte y son cosas que arrastro [...] Siempre he ido buscando un patrón de hombre que mi madre me decía que eran unos mierdas. Yo le cumplía su profecía para que todo tuviera sentido. No he tenido otro modelo de hombre cerca, un padre", lamentaba.

El carecer de ese tipo de referentes hizo que Mala tuviese más cautela en una industria dominada por el sexo opuesto: "Vivimos todos en una sociedad machista. Periodistas que te preguntan cosas que no le preguntan a un hombre o cámaras que te dicen cosas en un programa [...] no entro en juegos ninguno", le comentaba a Évole, dejando clara su postura.

Su etapa en OnlyFans

En cuanto a su paso por la plataforma de creación de contenido para adultos, asegura que ganó "una locura de dinero" pero que acabó dejándola con un sabor agridulce. Rodríguez ha sido contundente a la hora de definir el modelo de negocio en el que está basada. En un principio, le pareció interesante compartir contenido exclusivo con sus seguidores, pero pronto se dio cuenta de que no era tan bonito como parecía.

Durante la entrevista con Évole, cinco palabras bastaron para saber lo que opinaba acerca de la web: "Es una forma de prostitución". Fue incluso más allá, explicando que el problema no era solo el contenido en sí, sino la relación que se generaba con los suscriptores, estableciendo una falsa sensación de poder y control por parte de ellos. "He tenido conversaciones muy desagradables", afirmaba, sin querer entrar en detalles porque, según ella, algunas cosas eran demasiado fuertes como para contarlas en televisión.

Mala Rodríguez dejó claro que. Con estas palabras la cantante reavivaba una cuestión frecuentemente debatida: la creación de contenido para adultos, y lo que supone el pago y el sustento de estas plataformas., capaz de abrirse en canal a la hora de hablar de salud mental, los peligros a los que se ha enfrentado y todo lo que oculta la industria musical.