La petición de Paulina Rubio que ha dejado en shock a Eva Soriano: ''Límpiame el culo si puedes, coño''

Si hay alguien que no para de descolocar a quien se atreva a entrevistarla esa es Paulina Rubio. La cantante mexicana se encuentra de promoción en España por lo que es bastante razonable que se la vea en varios programas de televisión. Tras su paso por el programa de Antena 3 de Sonsoles Ónega donde la artista además de no llegar a tiempo y no llevar micrófono se confundió alegando que hablaba todos los días con Rocío Jurado; y su visita a ‘El Faro’ dónde confesó que llevaba las gafas de sol ya que le servían de biombo, la cantante de ‘Ni una sola palabra’ ha vuelto a protagonizar otro momento pero esta vez junto a la cómica presentadora Eva soriano.

Rubio visitó ‘Showriano’, programa de MovistarPlus+ soltando alguna que otra perlita mientras la presentadora intentaba coger los mandos del programa. “Me encanta que tengas ese sentido del humor, me identifico con tu humor negro”, le decía Paulina a Eva Soriano nada más entrar al plató. Momentos después, ambas se pusieron a charlar sobre España a lo que la cantante mexicana confesó tener ‘’un trocito’’ del país haciendo referencia al hijo que tiene en común con Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate.

‘’Pensaba que te llevaste una piedra del Teide o algo, como hace todo el mundo’’, le soltó Soriano en su tono de humor y haciendo referencia a los turistas que visitan dicho lugar.

Lo que no se imaginaba Eva es que esa referencia le iba a costar un momento surrealista por parte de su invitada. ‘’Ay, qué mala’’, le decía la cantante de ‘Casanova’ para acercarse a Eva y soltar un: “Límpiame el culo si puedes, coño”. La tarraconense, que no se esperaba en ningún momento esa reacción, quiso saber a qué se refería. “Que me limpies el culo si puedes. ¿No eras bromista?”, le decía la artista lanzándole su pañuelo.

Soriano, que supo salir airosa de la situación, no dudó en seguirle el juego. “Pero Paulina, ¿qué expresión es 'límpiame el culo'?”. La mexicana al escucharla le confesó que si ‘’realmente la estaba tomando en serio para dejar claro que ella es la original y no la que imita a Paulina Rubio’’.

Sin doble intención

Al parecer, Paulina Rubio intentó bromear con una situación del pasado en el que unos paparazzi la pillaron in fraganti haciendo sus necesidades en la playa. La presentadora, que desconocía por completo esta información, quiso aclarar en sus redes sociales que su comentario sobre la piedra y el Teide no iban por ese lado. ‘’Os juro que no tenía ni idea de lo de la piedra’’, decía a través de su cuenta de Twitter.