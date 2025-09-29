Antena 3 vuelve a apostar por 'La ruleta de la suerte' para su prime time

Tras casi 20 años de emisión ininterrumpida en Antena 3, a 'La ruleta de la suerte' todavía le quedan muchas vueltas que dar y, como ya hiciera durante la temporada pasada, Atresmedia ha decidido regalarle el prime time de las noches una vez más.

La cadena de televisión ha comenzado a promocionar el salto del concurso al horario de máxima audiencia con un vídeo en el que confirma que "regresa a la noche tras haber sido líder de los sábados la pasada temporada con más diversión, más emoción y mejores premios".

De volver a ocupar la parrilla en el sexto día de la semana, el programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure sustituiría a 'Emparejados', el formato de entretenimiento con Joaquín Sánchez y Susana Saborido que cuenta con seis entregas y hasta ahora ha emitido tres.

El concurso llevará por título 'La ruleta de la suerte noche' para diferenciarse del programa diario que cada mañana logra ser uno de los programas más vistos del día. Sin ir más lejos, los últimos datos relativos al viernes 27 de septiembre, lo confirman. El concurso alcanzó su segundo mejor resultado de la temporada y con 1,2 millones de espectadores y un 18,7% de cuota de pantalla consiguió ser líder y el programa más visto del día.

Al reintroducir 'La ruleta de la suerte noche', Antena 3 no solo busca replicar el liderazgo de la temporada pasada, sino también capitalizar la enorme fidelidad de sus seguidores, demostrada con sus impresionantes cifras de audiencia matinales, que lo confirman como un auténtico pilar de la parrilla televisiva.