Lourdes Maldonado se multiplica en RTVE: presentará la nueva edición de 'Informe Semanal'

RTVE ha confirmado nuevos cambios en la plantilla de los informativos de cara a esta nueva temporada televisiva 2025-2026. Tras el sonado fichaje galáctico de Pepa Bueno, los Informativos del fin de semana tendrán a una pareja al frente formada por Marc Salas y Lourdes Maldonado. La periodista nacida en Irún se multiplica en el ente público debido a que será también la nueva presentadora de 'Informe Semanal', un mítico formato de la televisión pública que ha tenido entre sus presentadores a la actual Reina de España, Letizia Ortiz, Ana Pastor, Pepa Bueno, Lorenzo Milá o Almudena Ariza entre otros grandes nombres del periodismo nacional.

Lourdes Maldonado sustituye en 'Infome Semanal' a Lara Siscar. Galardonada en 2015 con el premio al Talento Comunicativo de la Universidad Complutense y vinculada a RTVE desde el año 2007, la periodista nacida en Gandía empezará una nueva etapa como corresponsal del ente público en Lisboa. Otra ciudad que cambia de corresponsal es la Gran Manzana de los Estados Unidos. Nueva York será la próxima ciudad de trabajo de la periodista Ángela García Romero. La barcelonesa, que tiene un gran bagaje en el extranjero (informando desde Tel Aviv, Lisboa y Niza), empezó a trabajar en la televisión española en el año 2016 con trabajos en la redacción de ‘La Mañana’, ‘España Directo’, ‘Hablando Claro’ y ‘Mañaneros’.