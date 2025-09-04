Cómo serán indemnizadas las víctimas del funicular en Lisboa: esta es la explicación de una abogada

El accidente del funicular de Gloria en Lisboa ha conmocionado a Europa. Las primeras investigaciones apuntan a la rotura del cable que unía los vagones como causa del siniestro, aunque los trabajadores han sugerido que un exceso de peso podría estar detrás de la tragedia.

Un mecanismo de indemnización automático

La abogada Bea de Vicente aclaró en el programa de laSexta que el sistema de compensaciones está diseñado para priorizar a las víctimas. La letrada explicó que "lo normal será que las aseguradoras se hagan cargo a priori", abonando las indemnizaciones de inmediato para después determinar judicialmente las responsabilidades civiles. Este proceso es posible porque cada billete incluye de forma obligatoria un seguro de viaje que cubre este tipo de accidentes.

De Vicente subraya que en el marco jurídico europeo "prima el interés de las víctimas", garantizando así el pago rápido de las indemnizaciones. Las aseguradoras asumirán inicialmente los costes para después determinar si le corresponden al dueño del funicular, a la empresa operadora, al Ayuntamiento de Lisboa o a cualquier otra entidad responsable. Este mecanismo evita que las víctimas queden atrapadas en largos procesos judiciales para recibir la compensación que les corresponde.