Las chicas de 'La isla de las tentaciones 9' se quedan sin palabras ante el inesperado regreso de un exconcursante

La sexta entrega de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' tenía guardada una sorpresa en forma de regreso y, tras la inédita expulsión de Nieves y Lorenzo por el mal comportamiento de las parejas desde el primer momento del programa, había adelantado la incorporación de una nueva pareja. Y las dos nuevas caras han resultado ser más que conocidas, aunque solo una de ellas ha hecho su aparición.

Durante la primera hoguera de las chicas, la sorpresa ha sido mayúscula cuando Sandra Barneda ha avisado que iba a presentarles a alguien y, mientras esperaban a su nueva compañera, ha aparecido Álvaro Rubio, concursante de la anterior edición que fue infiel a su pareja, Alba García, con su tentadora, Erika. Meses más tarde, Álvaro inició una relación con Mayeli Díaz, otra tentadora de la pasada temporada y que desde este miércoles intentará no caer en la tentación para llegar a la hoguera final.

El nuevo concursante ha admitido venir a "vivir la experiencia con Mayeli", asegurando que se iba a poner a prueba y que iba a ser "duro" enfrentarse a la tentación y ver cómo reacciona al respecto su pareja actual, que aún no ha llegado a la isla, pero que lo hará muy pronto para incorporarse al grupo de las chicas.

Tras su breve presentación y saludar a las chicas, el de Ciudad Real se ha ido a la villa a conocer a sus nuevos compañeros que le acompañaran en esta aventura en República Dominicana y que supone una segunda oportunidad para él.

A la espera de la llegada de Mayeli, el programa de Telecinco ha avanzado algunas de las situaciones que se vivirán en la próxima entrega y que prometen avivar la convivencia con uno de los chicos emulando la carrera de Montoya por la playa y llegando hasta Villa Playa y la primera pareja manteniendo relaciones sexuales.