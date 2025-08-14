El motivo por el que ‘Pasapalabra’ y ‘Agárrate al sillón’ frenan su emisión este viernes

Los programas de televisión rara vez se van de vacaciones y cada vez es más frecuente que sus caras visibles se tomen un descanso y sean sus sustitutos los que se queden a los mandos del formato. Es el caso de 'Y ahora Sonsoles', 'Malas Lenguas' o 'TardeAR'. Pero en los concursos es distinto y este viernes, fiesta nacional con motivo de la Asunción de la Virgen, Antena 3 y Telecinco han decidido no emitir 'Pasapalabra' y 'Agárrate al sillón'.

El concurso presentado por Roberto Leal será sustituido por la película 'Historia de un amor verdadero', mientras que Mediaset apostará por una nueva entrega de 'Fiesta', que adelanta su emisión en un día.

De esta forma, la parrilla televisiva sufrirá cambios sustanciales en ambas cadenas tanto en la mañana como en la tarde, a diferencia de RTVE, que seguirá emitiendo sus programas matinales a pesar de ser festivo.

Así queda la principal programación este viernes

Antena 3 dará descanso a sus programas habituales y 'Espejo Público', 'Yas verano' y 'Pasapalabra' retomarán sus emisiones el lunes 18 de agosto. En su lugar, la cadena propondrá el programa de zapping 'Los más' y cine.

Telecinco no será menos y la parrilla de este viernes se configura como si se tratara de un fin de semana. Durante la mañana apostará por reposiciones de 'Got Talent' y durante la tarde César Muñoz, Álex Blanquer y Terelu Campos se pondrán al frente de 'Fiesta' como cada sábado y domingo.

Por su parte, La 1 continuará con las emisiones habituales de 'La hora de la 1' y 'Mañaneros 360', aunque por la tarde replicará la estrategia de Antena 3 ofreciendo los largometrajes 'Quédate a mi lado', 'City of Angels', y 'El padre de la criatura', en lugar de 'Malas Lenguas', 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'La Pirámide' y 'Aquí la tierra'.