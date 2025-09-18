Noemí Galera desmiente el bulo sobre un desmayo en la primera gala de 'OT 2025'

El mundo está lleno de gente sin escrúpulos, capaz de difamar e inventar noticias solo para ganar notoriedad o manchar la imagen de una persona o de una organización. En 'OT' hay, como en cualquier formato televisivo, aspectos que se pueden mejorar, pero fabricar un bulo sobre un ataque de nervios para desprestigiar a uno de los concursos más sólidos y queridos de la televisión española es un acto inadmisible y miserable. Todo esto sucedió el martes, apenas unas horas después de la Gala 0 de 'OT 2025', en la que se presentaron los 16 concursantes definitivos de esta segunda edición bajo el sello de Amazon Prime Video. Una gala cargada de emoción que también tuvo su cara amarga: Sam y Quique, que lo dieron todo sobre el escenario el lunes, quedaron fuera y no lograron cruzar la pasarela. Precisamente Quique, un joven madrileño de 21 años, ha sido víctima de esta bochornosa y malintencionada historia, obligándole a salir en redes sociales a desmentirla junto a Noemí Galera, directora de la Academia y rostro más reconocido del certamen musical. La rapidez con la que ambos tuvieron que reaccionar demuestra no solo la gravedad del bulo, sino el daño que puede causar la irresponsabilidad de quienes lanzan falsedades sin pensar en las consecuencias humanas.

La cuenta de X (antigüo Twitter) @FabiianLMet publicaba una series de mensajes supuestamente escritos por la madre de Quique, poniendo verde y difamando a la propia Noemí Galera. "Lo que tú no puedes hacer como Directora de una academia hacer una Gala en la que los críos se creen que empieza su sueño con fans en el plató y se acabe la gala tirando a dos por la puerta de atrás. Mi hijo lleva desde ayer en una camilla por un ataque de nervios que le provocó la situación, eso no es normal. Estamos pensando en demandar al programa, hombre es que ya está bien". Esto generó un revuelo importante en redes sociales aunque cuentas especializadas en 'Operación Triunfo' advertía de que esas declaraciones eran falsas debido a que este usuario en otras ocasiones ya había verbalizado mentiras sobre el concurso de Gestmusic y Amazon Prime Video. Ante esta atónita situación, Noemí Galera decidió cortar por lo sano y escribir también en X que "Quique está estupendamente" y que había que "no seguir a cuentas poco o nada fiables". A todo esto se le suma la declaración del propio Quique a través de un video publicado en su cuenta de TikTok para aclarar que todo es mentira y poner fin al bulo que ha sacudido 'OT 2025' en sus primeras 72 horas de existencia.

Por lo tanto, para no ser engañados en el futuro por esta serie de bulos y noticias falsas, como advertencia y consejo, evitar cualquier información de estos usuarios: @/comentemoslo y @/triunfitos2025 en X y @/operaciontriunfolive en Instagram.

