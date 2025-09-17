'Sirat' de Óliver Laxe representará a España en los premios Oscars y estará disponible este viernes en Movistar Plus+

La Academia de Cine se ha decantado por el cuarto largometraje de Óliver Laxe para representar a España en los Premios Oscars2026. 'Sirat', que llegó en junio a salas de cine y triunfo en Cannes, aterriza en Movistar Plus+este viernes por lo que los clientes de la plataforma podrán disfrutar a partir del 19 de septiembre de esta explosiva película que buscará coronarse como la mejor película internacional en los galardones más célebres y famosos del séptimo arte.

La película 'Sirat', dirigida por Óliver Laxe y escrita junto a Santiago Fillol, narra la odisea de un padre y su hijo por los desiertos de Marruecos en busca de la hija mayor desaparecida durante una fiesta rave. Con Sergi López y Bruno Núñez como protagonistas, la cinta combina actores profesionales con intérpretes provenientes del propio ambiente de la cultura rave. El rodaje, realizado en Super 16 mm, se llevó a cabo en escenarios de Teruel, Zaragoza y Marruecos en 2024. Presentada como la obra más radical y política de Laxe, Sirat tuvo su estreno mundial en la competición oficial del Festival de Cannes 2025, donde obtuvo el Premio del Jurado y otros reconocimientos, para posteriormente llegar a las salas españolas el 6 de junio bajo la distribución de BTeam Pictures.