Streaming
'Sirat' de Óliver Laxe representará a España en los premios Oscars y estará disponible este viernes en Movistar Plus+
La Academia de Cine se ha decantado por este explosivo largometraje que llegará al catálogo de contenidos de la televisión de pago más famosa de este país este 19 de septiembre
La Academia de Cine se ha decantado por el cuarto largometraje de Óliver Laxe para representar a España en los Premios Oscars2026. 'Sirat', que llegó en junio a salas de cine y triunfo en Cannes, aterriza en Movistar Plus+este viernes por lo que los clientes de la plataforma podrán disfrutar a partir del 19 de septiembre de esta explosiva película que buscará coronarse como la mejor película internacional en los galardones más célebres y famosos del séptimo arte.
La película 'Sirat', dirigida por Óliver Laxe y escrita junto a Santiago Fillol, narra la odisea de un padre y su hijo por los desiertos de Marruecos en busca de la hija mayor desaparecida durante una fiesta rave. Con Sergi López y Bruno Núñez como protagonistas, la cinta combina actores profesionales con intérpretes provenientes del propio ambiente de la cultura rave. El rodaje, realizado en Super 16 mm, se llevó a cabo en escenarios de Teruel, Zaragoza y Marruecos en 2024. Presentada como la obra más radical y política de Laxe, Sirat tuvo su estreno mundial en la competición oficial del Festival de Cannes 2025, donde obtuvo el Premio del Jurado y otros reconocimientos, para posteriormente llegar a las salas españolas el 6 de junio bajo la distribución de BTeam Pictures.
