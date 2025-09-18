RTVE condena los ataques a sus colaboradoras y anuncia medidas para proteger a sus profesionales

El Consejo de Administración de RTVE ha emitido un comunicado en el que expresa su rechazo absoluto a los ataques y campañas de acoso sufridos por las colaboradoras Laura Arroyo y Sarah Santaolalla, integrantes de los programas de TVE 'Mañaneros' y 'Malas lenguas'. El texto fue aprobado por mayoría absoluta, con 11 votos a favor y 4 en contra. Según el comunicado, ambas periodistas han sido objeto de insultos, falsedades y ataques personales procedentes de particulares y de portavoces de partidos políticos. RTVE subraya que, si bien fomenta el debate y la discrepancia, resulta inadmisible cualquier agresión a la dignidad profesional y personal de quienes participan en la radiotelevisión pública. El Consejo señala además el componente de género en estos ataques: “No es inocente que precisamente sean dos mujeres las que reciban descalificaciones ofensivas y soeces, reflejo de un grado de misoginia y machismo inaceptable en una sociedad democrática”. En este sentido, RTVE recuerda que ya en otras ocasiones sus profesionales han sufrido campañas de acoso que incluso han llegado a obstaculizar su labor periodística. “Ni nos vamos a acostumbrar ni lo vamos a consentir”, recalca el comunicado, destacando la obligación del Consejo de apoyar a trabajadores y colaboradores y proteger su integridad física y moral.

Asimismo, RTVE anuncia que, si fuera necesario, adoptará todas las medidas pertinentes para garantizar un entorno seguro y plural. La corporación insiste en que su misión es mantener una RTVE diversa, relevante y comprometida con los valores democráticos, donde la crítica tenga cabida siempre desde el respeto y la tolerancia. Con esta declaración, RTVE reafirma su papel como medio público independiente, defensor de la pluralidad y de los derechos fundamentales, y advierte que no permitirá campañas de desprestigio que vulneren la convivencia democrática.