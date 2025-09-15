Felipe del Campo se duplica en Teledeporte y estará al frente de 'Estudio Estadio Champions'

Teledeporte dio la bienvenida a la nueva temporada el pasado fin de semana con el estreno de una nueva entrega de 'Estudio Estadio', pero con algunos cambios, entre ellos la incorporación de Felipe del Campo, nuevo director de la cadena.

Junto a Juan Carlos Rivero, el periodista es la cara visible del formato deportivo que cada sábado y domingo propone los resúmenes de los partidos de la jornada, durante el primer bloque, y da pie a un debate sobre las jugadas polémicas y los detalles más relevantes de cada encuentro.

Pero su labor irá más allá y, de martes a jueves, a partir del 16 de septiembre a las 22:30 horas, presentará 'Estudio Estadio Champions'. El programa emitirá los resúmenes de todas las jornadas de Liga de Campeones, con especial atención a la participación de los cinco equipos españoles.

Según ha comunicado RTVE en una nota de prensa, el comunicador no estará solo. A él se sumará, Álex Árgeles, director adjunto de Teledeporte, que conducirá el análisis de las jugadas con un equipo de comentaristas especializados en todos los equipos participantes.

Los periodistas Cristina Bea y Abraham Romero seguirán la pista de los equipos españoles; el corresponsal inglés Matt Cannon se ocupará de la información de los equipos de la Premier League y; Álvaro Von Richetti pondrá especial atención a los equipos del fútbol italiano.

Asimismo, la pizarra de Adrián Blanco tomará nota de franceses y alemanes y Alberto López Frau, del resto de equipos del torneo. Un equipo de total garantía que se completa con el músculo de los enviados especiales de RTVE a los encuentros de la máxima competición europea de fútbol.