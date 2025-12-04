RTVE prepara un nuevo magacín cultural diario en directo para las tardes de La 2

Tras el cierre definitivo de 'Culturas 2' después de tres años en emisión, RTVE ya ha puesto en marcha el desarrollo de un nuevo magacín cultural diario en directo que ocupará las tardes de La 2. El objetivo de este nuevo proyecto será ampliar y reforzar la actual oferta cultural de la Corporación con un formato más transversal, dinámico y conectado con la actualidad.

Miguel Ángel Hoyos dirige el nuevo espacio vespertino cultural de la televisión pública

Según ha podido saber verTele a través de una nota interna, el nuevo programa tendrá una duración aproximada de 80 minutos y estará dirigido por Miguel Ángel Hoyos, codirector del espacio saliente y responsable también de 'Un país para leerlo'. El proyecto se presentará oficialmente en los próximos días con la intención de estrenarse a finales del mes de enero. El magacín se producirá y realizará íntegramente en directo desde los estudios de Prado del Rey y girará en torno a la cultura entendida en un sentido amplio. Además de literatura, arte o música, el programa abordará contenidos relacionados con salud mental y física, bienestar, empleo, sanidad, nutrición y tecnología, contando con expertos en cada una de estas áreas.

La actualidad marcada a través de la cultura en RTVE

La actualidad cultural tendrá un peso importante en la escaleta diaria, combinándose con debates en plató junto a colaboradores y colaboradoras reconocidos, con la intención de reflejar la vida cotidiana y los temas que preocupan a la ciudadanía. El espacio también acudirá a celebraciones culturales relevantes y dará voz directa a sus protagonistas. Desde RTVE se plantea esta nueva apuesta como un refuerzo claro de su vocación de servicio público, con una propuesta divulgativa ambiciosa que apostará por la integración con redes sociales, nuevos formatos audiovisuales y conexiones en directo para dinamizar cada emisión. Además, el programa pondrá el foco en los viajes de contenido cultural, gastronómico, antropológico y social, pensados para despertar la curiosidad del espectador. Por el momento, la cadena aún no ha anunciado quién será el presentador o presentadora del nuevo magacín.