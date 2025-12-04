Hoy jueves 4 de diciembre 'El Hormiguero' cierra la primera semana de diciembre con la vista de Óscar Casas, que hablará sobre 'Me has robado el corazón', una comedia romántica con tintes de road movie que se estrena el mismo día, y donde interpreta a un joven ingeniero que se ve envuelto en una fuga tras un robo y acaba implicando a una chica que conoce por una app de citas. La película se estrena mañana, 5 de diciembre, en las mejores salas de cine de nuestro país.

Óscar Casas Sierra (Barcelona, 21 de septiembre de 1998) es un actor español con una trayectoria ampliamente consolidada en cine y televisión. Inició su carrera con tan solo siete años y, desde entonces, ha participado en más de una treintena de producciones. Hijo de Heidi Sierra y Ramón Casas, es el cuarto de cinco hermanos, entre ellos el también actor Mario Casas. Aunque nació en Barcelona, actualmente reside en Madrid. Sus primeros pasos fueron figuraciones y anuncios, además de interpretar en varias ocasiones a la versión infantil de su hermano Mario en títulos como 'Fuga de cerebros', 'SMS' y 'El barco'. Su debut televisivo llegó en 2005 con 'Abuela de verano', seguido de papeles en películas como '53 días de invierno', 'El orfanato' y 'Ángeles S.A.'. Su popularidad aumentó gracias a su papel de Gabi en la serie 'Águila Roja', trabajo que dejó temporalmente para estudiar en Irlanda y protagonizar 'El sueño de Iván'. A partir de 2017 consolidó su presencia en ficciones juveniles y adultas como 'Si fueras tú', 'Cuéntame cómo pasó'e 'Instinto', por la que obtuvo una nominación a los Premios Feroz.