Neox confirma a Lola Lolita para presentar sus precampanadas junto a Pilar Vidal y Dani Mateo

Lo que comenzó en 2011 como una iniciativa de Atresmedia y la productora 7 y Acción como guiño al público juvenil se ha convertido en una tradición que nadie se quiere perder. Cada 30 de diciembre es el momento de las precampanadas de Neox y la cadena se desplaza hasta la Puerta de Sol para hacer su particular despedida del año.

En esta ocasión, Atresmedia ha apostado por darle continuidad a la influencer y concursante de 'El desafío' Lola Lolita, que repetirá desde uno de los puntos más emblemáticos de la capital, un año después de haberse estrenado junto a Nacho García.

La creadora de contenido estará acompañada por una pareja inédita, formada por el presentador de 'Zapeando' y colaborador de 'El Intermedio', Dani Mateo, y la colaboradora de espacios como 'Espejo Público' o 'Y ahora Sonsoles', Pilar Vidal.

Así lo ha confirmado este miércoles el canal de Atresmedia, que ha revelado los nombres de este particular trío para dar la bienvenida al 2026 con humor, chispa y buen ambiente, fiel al tono fresco y atrevido del formato.

Si el presentador de laSexta aportará su ironía y desparpajo, Lola Lolita promete risas aseguradas con su estilo desenfadado y cercano, mientras que la periodista Pilar Vidal, con su simpatía y frescura, completará el trío de conductores perfecto para cerrar el año con buen pie.

Presentadores de las Campanadas 2026

A falta de menos de un mes para ese momento único en el que todos los españoles se ponen de acuerdo para hacer lo mismo a la vez, las cadenas de televisión ya han decidido quiénes serán los encargados de retransmitir el momento mágico de las 12 uvas.

Atresmedia buscará consolidar su liderazgo repitiendo el dúo formado por Cristina Pedroche y Alberto Chicote, quienes darán la bienvenida a 2026 desde la Puerta del Sol en una emisión simultánea por Antena 3, laSexta y atresplayer. Además, a ellos se sumará la aparición estelar de Santiago Segura.

En cuanto a la cadena pública, RTVE mantiene su apuesta por el humor crítico y la música, con Andreu Buenafuente y Silvia Abril al frente desde el KM 0 y complementados por los cantantes NIA y st. Pedro desde Canarias.

La sorpresa llega de la mano de Mediaset, que innova este año con una elección inédita: la retransmisión desde la estación de esquí Aramón Formigal-Panticosa en el Pirineo aragonés, concretamente desde el emblemático après-ski Marchica, un espacio de referencia en el ocio invernal nacional. Sandra Barneda y Xuso Jones serán los encargados de conducir la gala para Telecinco y Cuatro en un evento que comenzará a las 22:30 horas para culminar con las campanadas desde la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Sallent de Gállego, una villa singular del Alto Gállego.