RTVE cancela 'Culturas 2' y comienza a preparar un nuevo magacín cultural

RTVE ha anunciado cambios en la programación de La 2 y, desde esta semana, ha comenzado a preparar un nuevo magacín cultural que ampliará y potenciará la actual oferta cultural del ente público. Sin embargo, la llegada de este nuevo proyecto ha tenido una consecuencia inmediata, que no ha sido otra que la cancelación del programa 'Culturas 2', presentado por Tània Sàrrias y que dirá su adiós definitivo el próximo 27 de noviembre.

Ha sido la propia presentadora quien lo ha confirmado a través de un conmovedor mensaje en sus redes sociales donde ha preferido "dar las gracias" en lugar de "reivindicar la importancia de un programa como el nuestro, dedicado exclusivamente a la cultura, elegido por los profesionales del sector como el Mejor Programa Cultural de televisión de España".

"Gracias a un equipo y colaboradoras maravillosos que lo ha dado todo contra viento y marea, defendiendo la Cultura con una ilusión y entrega admirables (no hay adjetivo que esté a la altura de tanta pasión y dedicación)", ha proseguido Sàrrias, "gracias a cada artista, invitada e invitado que ha apreciado el cariño y delicadeza con los que han sido recibidos, y por los abrazos al final de nuestras charlas".

La actriz no se ha olvidado de "quienes creyeron en mí para poner cara y, sobre todo, corazón al programa", además de mostrar su agradecimiento a su "preciosa gente, que ha entendido con amor cada encuentro que me he perdido a lo largo de estas temporadas para preparar bien los programas y dar lo mejor de mí".

Por último, ha dejado patente su sentir: "Duele… pero mañana la tristeza será el motor para seguir dedicándome a la cultura como actriz y defendiendo la cultura como presentadora. Os aseguro que hasta el último minuto seguiremos, como siempre, dándolo todo por la cultura".

Nuevo programa

El nuevo magacín cultural será un programa diario de producción propia, realizado en los estudios de Prado del Rey, que reforzará la vocación de servicio público de RTVE con una nueva propuesta de divulgación cultural ambiciosa e innovadora. Asimismo, dará cabida a diferentes contenidos culturales: música, literatura, cine, artes escénicas y nuevas tendencias, con secciones que incluirán entrevistas, críticas y recomendaciones.