‘OT 2025’: el comentario viral de Leire Martínez sobre su salida de La Oreja de Van Gogh

La gala 8 de 'OT 2025' dejó uno de los momentos más comentados de la edición gracias a Leire Martínez, que por primera vez se refirió —aunque con ironía y buen humor— a su salida de La Oreja de Van Gogh. La cantante y jurado del talent show de Prime Video aprovechó los minutos finales del programa para lanzar una frase que desató la ovación del público y la reacción divertida de todo el plató.

Durante la recta final de la gala, Chenoa pidió al jurado que enviara un mensaje de ánimo a los dos nominados de la semana, Lucía Casani y Guille Toledano, amigos dentro de la Academia. Leire tomó la palabra para destacar el valor de la amistad incluso en un contexto competitivo: “Entiendo esa parte emocional de que se va a ir uno de los dos, pero la amistad trasciende a todo esto y fuera os vais a volver a ver. Este programa os ha unido y vais a tener una semana para apoyaros y trabajar”, expresó.

Fue entonces cuando Chenoa añadió, con intención de completar su reflexión: “Y una cosa que sí pasa en la vida: nos nominarán muchas veces a todos”. La respuesta de Leire no se hizo esperar: “Uf, ¡y hasta te echan incluso!”, dijo entre risas, en una clara alusión a su expulsión de La Oreja de Van Gogh, grupo al que puso voz durante más de una década.

La reacción en el plató fue inmediata. El público estalló en aplausos, mientras Guille Milkyway, Cris Regatero y Abraham Mateo no podían contener la risa. “¡Dilo!”, exclamó Milkyway entre carcajadas. Chenoa se levantó de su asiento para aplaudirla con un enérgico “¡Reina, reina y reina! ¡Boom!”, mientras los asistentes coreaban “¡Leire, Leire, Leire!” en señal de apoyo.

El comentario se produce semanas después de que se confirmara el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh para una nueva gira, un anuncio que había generado expectación sobre la reacción de Leire desde su papel en el jurado del formato producido por Gestmusic. Hasta ahora, la cantante había evitado pronunciarse públicamente sobre el tema, aunque sus compañeros y los concursantes ya le habían mostrado su respaldo interpretando ‘Mi nombre’, una de las canciones más emblemáticas de su etapa en la banda.