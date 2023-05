Adara rompe a llorar tras la petición que le ha hecho a la organización de 'Supervivientes 2023'

El reality de Telecinco, ‘Supervivientes 2023’, sigue avanzando. Esta vez le ha llegado el turno al oráculo de la verdad. La visita de Fernando Bollo, abuelo de Manuel Cortés y Alma Bollo, no solo ha provocado ver a los dos concursantes emocionarse sino que la organización ha puesto a este como responsable de dicho oráculo. Los concursantes, que desconocían quién hacía de oráculo, tenían que meter su mano en una plataforma redonda con una cara de calavera al mismo tiempo que formulaban preguntas cuyas respuestas eran ‘’sí’’, ‘’no’’, o ‘’es incierto’’. Llegaba el turno de Ginés Corregüela, Diego Pérez y Adara Molinero.

El tiktoker preguntó sobre sus hijas si le querían además de si estaba haciendo un buen concurso, cuestiones en las que obtuvo una afirmación rotunda. El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ quiso saber si sería sorprendido en su futura visita al Pirata Morgan cuya respuesta fue ‘’incierta’’. Llegaba el turno de Adara Molinero por lo que la concursante tenía claro lo que iba a preguntar.

‘’Sé que los hijos mandan mensajes..’’, comenzaba a decir mientras contenía las lágrimas. ‘’Me gustaría tener una llamada con mi hijo. Que yo le pudiera hablar a él y él me pudiera contestar a mi. Creo que nunca se ha hecho o nunca se ha visto aparte de ser una petición por mi parte, me gustaría preguntar si podré tener una llamada con mi hijo’’, rompía a llorar la influencer para recibir la respuesta de ‘’es incierto’’. La presentadora desde Honduras, Laura Madrueño, quiso que la concursante fuera más explícita ayudándola a guiarla en cuanto a sus preguntas por lo que le indicó que sus cuestiones fueran relacionadas con el concurso. ‘’Me gustaría saber si mi familia está orgullosa con el concurso que estoy haciendo’’, volvía a formular la supervivientes para recibir un ‘’sí’’ rotundo.