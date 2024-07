“Y ahora Sonsoles” anuncia la incorporación de un histórico presentador

Sonsoles Ónega quiere seguir siendo la reina de la tarde en la televisión de nuestro país y, para ello, sigue reforzando su equipo con grandes fichajes. El programa vespertino de Antena 3, que lidera con comodidad las tardes frente a su principal competidor (ayer, por ejemplo, superó a "TardeAR" por tres puntos de cuota de pantalla, 10,4% frente a 7,4%), anunció la incorporación del mítico presentador José Manuel Parada. Parada hizo su reaparición en el plató de "Y ahora Sonsoles", confirmando su fichaje para la sección de crónica social del programa.

Fichaje histórico

Con gran entusiasmo, Sonsoles Ónega presentó a su nuevo colaborador. El legendario presentador entró de forma triunfal al plató y se fundió en un cálido abrazo con la conductora de Antena 3. “No te aprieto como me gustaría porque aún tengo los puntos”, bromeó José Manuel Parada, quien fue operado de urgencia hace una semana por problemas en la vesícula. “Ya ha pasado todo. Esta semana me quitan los puntos, que tengo como cuatro puñaladas. Tenía unos dolores de espalda insoportables, me decían que era de la columna, pero al final resultó ser de la vesícula. Ahora me encuentro muchísimo mejor”, explicó Parada, dejando claro ante las cámaras que está recuperándose bien.

Nuevas secciones para el programa de Sonsoles

El fichaje de José Manuel Parada ha sido bien recibido por la audiencia del programa, que aplaudió con entusiasmo tras el anuncio de Sonsoles Ónega. Esta incorporación a la sección de crónica social reafirma el buen momento del programa de Atresmedia, marcando una clara diferencia con su principal competidor, "TardeAR", con nuevos colaboradores y espacios que mantienen la frescura durante los meses de verano. Además, la incorporación de Parada no es la única novedad de esta etapa estival. Recientemente, se han habilitado dos líneas telefónicas distintas para el programa. Una está destinada a recoger testimonios de personas anónimas para una nueva sección llamada 'Cuéntaselo a Sonsoles'. Además, 'Y ahora Sonsoles' ha establecido otro número de teléfono para aquellos que deseen someterse a un cambio de imagen radical en directo, al estilo del programa 'Cámbiame'.

Más de una década después

José Manuel Parada regresa a Atresmedia 13 años después. El mítico presentador de "Cine de Barrio" fue uno de los grandes colaboradores de "¿Dónde Estás Corazón?" hasta que este programa nocturno de prensa rosa fue cancelado en septiembre de 2011.