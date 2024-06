Tenso debate en directo entre Sonsoles Ónega y Fabiola Martínez: “Yo por mi equipo mato”

El mercadillo solidario de la Fundación Osborne quedó en segundo plano este lunes en el programa "Y Ahora Sonsoles" tras una tensa conexión en directo entre la presentadora del programa vespertino de Antena 3 y la ex pareja del cantante, Fabiola Martínez. Fabiola recriminó a Sonsoles Ónega las continuas preguntas sobre el reciente comunicado de Bertín Osborne, en el que aceptaba y reconocía públicamente al hijo de Gabriela Guillén.

Sonsoles dio la cara por su equipo

La modelo venezolana no recibió con agrado las constantes preguntas del periodista del programa, respondiendo con vehemencia: "No es tema mío. Yo no tengo nada que gestionar. Mezcláis las cosas. No sé cómo hacer para evitar esto. Ojalá vierais un poquito más allá. A mí se me dijo que se me iba a acompañar en el mercadillo, no estaba advertida de nada (...) Mezclar temas por llenar no me parece bien". Estas declaraciones mostraron su frustración y malestar, una actitud que no fue bien recibida por Sonsoles Ónega, quien no tardó en replicar.

"Te estás equivocando. Yo por mi equipo mato. Si mi equipo dice que te iban a preguntar por el tema, me lo creo", expresó la presentadora, subrayando su compromiso con todo su equipo: "Yo por mi equipo daré la cara hoy, mañana y siempre". Estas palabras llevaron a una respuesta conciliadora por parte de Fabiola. "Si me conocieses un poquito... Yo he dicho que no iba a atender medios que tengan que ver con lo que está sucediendo porque no tiene nada que ver contigo", finalizó la modelo venezolana, cerrando una de las conversaciones más tensas que se han generado en el programa líder de las tardes de la televisión en nuestro país.