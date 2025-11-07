Alba Carrillo explota contra las críticas por formar equipo con Cristina Cifuentes en 'Hasta el fin del mundo'

Cuando se anunciaron los nombres oficiales que formarían pareja en 'Hasta el fin del mundo', la nueva apuesta de entretenimiento de RTVE que consiste en recorrer ocho países sin poder recurrir a aviones o dispositivos móviles, los de Alba Carrillo y la expresidenta de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular (PP), Cristina Cifuentes, llamaron la atención de propios y extraños por sus diferencias ideológicas, prácticamente "en las antípodas". De hecho, la hija de Lucía Pariente nunca ha ocultado ser votante de izquierdas.

Ahora, tras haber convivido dos meses en un viaje en el que los concursantes coinciden en que les ha cambiado la vida y que se podrá ver en La 1 a partir del próximo miércoles 12 de noviembre en prime time, la modelo ha roto su silencio y ha respondido ante las críticas que se han generado sobre su participación con la expolítica.

Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, donde ha mostrado su hartazgo por "la polarización política, de la cual no sacamos ninguna ventaja ninguno de los ciudadanos". La que fuera presentadora en Mediaset ha expuesto que "todos nosotros somo muchas cosas", al igual que ella, pues no es solo "una persona de izquierdas o progresista".

"La diversidad es fundamental y yo me relaciono con las personas según me tratan", ha afirmado, sugiriendo "hacer un ejercicio de despolarización" porque "la radicalización en la que nos estamos metiendo es absolutamente devastadora para el pueblo".

Refiriéndose a las personas que han cuestionado su presencia en el reality junto a la expresidenta del PP de la Comunidad de Madrid, ha asegurado que "no saben lo que significa la palabra 'convivencia' y la posibilidad de conocer personas a lo largo y ancho del mundo", añadiendo que por ello no va a "perder el conocer a nadie por prejuicios", recordando que con ella "los han tenido muchas veces".

Asimismo, la madrileña ha aclarado que fue la productora quien la unió con Cifuentes: "Ellos decidieron nuestra pareja, siendo la única que no se conocía previamente. Agradezco esta decisión porque hemos podido ver que lo que nos une como seres humanos es mucho más que lo que nos separa".

"No pienso participar de esta polarización política que nos mantiene en guerra entre iguales, mientras que los políticos que deberían trabajar por solucionar nuestros problemas y necesidades fomentan esta radicalización que utilizan a su favor para no prestar, y que no prestemos, atención a lo importante", ha apostillado Carrillo, una de las 12 concursantes de 'Hasta el fin del mundo'.