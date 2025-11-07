Cristina Pedroche reaparece en 'Zapeando' tras su maternidad: "No quiero estar aquí"

Casi cinco meses después añorando la presencia de una de sus colaboradoras estrella, 'Zapeando' ha celebrado este viernes el regreso de Cristina Pedroche de una manera muy particular: en pijama y despeinados. La periodista se había despedido entre lágrimas de sus compañeros el 20 de junio para dar la bienvenida a su segundo hijo dos semanas y media después y, tras varios meses de baja por maternidad, ha vuelto a su trabajo.

"Ya era hora" se ha escuchado decir a Miki Nadal, amigo de la vallecana, entre los aplausos del público y del resto de sus compañeros. Dani Mateo también se ha echo eco del largo tiempo que ha pasado alejada del programa de laSexta y entre bromas, le ha comentado que habían tenido que llamar "a la Administración para ver si te habían dado el alta".

Ante la exaltación de sus compañeros por su vuelta, la presentadora de las próximas Campanadas de Antena 3 junto a Alberto Chicote, ha admitido que físicamente se encontraba bien, pero que "mentalmente" no estaba muy allá.

"Estoy muy bien y el niño es bollito que te lo comes y es monísimo, pero no quiero estar aquí. Ósea sí quiero, pero no, es muy raro. La maternidad a mí me vuelve la cabeza loca", ha explicado, asegurando que se encuentra en un momento complicado en el que quiere "hacer cosas, pero a la vez no quiero".

"Os echaba de menos un poco, pero pienso en mis hijos y digo: 'Les estoy abandonando, me voy a perder algo de ellos", ha continuado la colaboradora, apuntando que "el cerebro funciona regular" y algunas veces no encuentra las palabras y deja "las frases a medias".

Unas palabras que resaltan la dificultad que está encontrando para mantenerse activa mientras cuida de sus hijos y que ya había puesto de manifiesto en un vídeo compartido en sus redes sociales que ha sido muy criticado. En él explicaba lo "saturada" que estaba en el día a día después de poner en conocimiento de sus seguidores cuál era su rutina diaria.

"Estaba intentando grabar unas cosas en casa, y es que es imposible, es que todo el rato me pregunto, ¿cómo lo hace la gente? Es que no sé cómo hacerlo, siento que es imposible llegar a todo", ha relatado.