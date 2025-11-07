Milly Bobby Brown y David Harbour reaparecen en público tras las acusaciones de acoso

El inminente estreno de la quinta temporada de 'Stranger Things' se ha visto empañado por la supuesta denuncia de una de sus estrellas, Millie Bobby Brown, de 21 años, a uno de sus compañeros de reparto, David Harbour, su padre en la ficción. La noticia salió a la luz el pasado fin de semana cuando varios medios recogieron que la actriz obligó a la productora a abrir una investigación interna tras denunciar acoso e intimidación por parte de Harbour durante los últimos meses de rodaje. Tanto Netflix como los intérpretes no han hecho ninguna declaración al respecto y el actor estadounidense no había participado en la promoción de los nuevos episodios y su personaje apenas salía en el tráiler oficial.

Sin embargo, la premiere de la última temporada de 'Stranger Things' celebrada este jueves 6 de noviembre en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles ha mostrado un ambiente totalmente diferente al que se podía esperar entre los actores. Durante la alfombra roja, tanto Brown como Harbour han posado juntos, sonriendo ante las cámaras y en actitud amistosa, pero sin hacer declaraciones al respecto.

Las mismas han llegado a través del cocreador de la serie, Ross Duffer, quien ha comentado que no puede hablar sobre "asuntos personales del rodaje" y ha intentando apagar el fuego asegurando que llevan "diez años trabajando con este reparto y, a estas alturas, son como de la familia" y muy importantes para ellos. "Así que, ya sabéis, nada importa más que tener un plató donde todos se sientan seguros y felices", ha añadido, según ha recogido 'The Hollywood Reporter'.

Por otro lado, el director y productor ejecutivo, Shawn Levy, apuntó que tras haber "leído un montón de historias" muchas de ellas eran "completamente inexactas" y se había generado "muchísimo ruido al respecto" e intentó zanjar la polémica replicando el mensaje de Duffer. "Consideramos a este equipo y a este elenco como familia, y por eso nos tratamos con respeto, y eso siempre ha sido fundamental", apuntó.

La denuncia

El informe que recogía la denuncia fue publicado el pasado sábado por 'The Daily Mail'. En él se detallaba que la actriz había presentado una denuncia por acoso contra el actor de 50 años antes de que comenzara el rodaje de la quinta temporada y la noticia afirmaba que había numerosas acusaciones.

Los cargos no se especificaron, pero al parecer no se alegó ninguna conducta sexual inapropiada. Asimismo, Netflix investigó las acusaciones durante meses y Brown estuvo acompañada por un representante legal durante el rodaje de la última temporada que finalizó en diciembre.

Quinta y última temporada

La temporada final de 'Stranger Things' se estrenará en tres partes coincidiendo con las fiestas de Navidad: los primeros cuatro episodios del primer bloque se estrenarán el 26 de noviembre mientras que los episodios de la segunda parte llegarán el 25 de diciembre. El final de la serie se podrá ver el 31 de diciembre.

Según la sinopsis oficial, el Gobierno impone una cuarentena militar en Hawkins mientras busca intensamente a Eleven, obligándola a permanecer oculta. La amenaza de Vecna vuelve a cernirse sobre la ciudad, anticipando una confrontación final más peligrosa que cualquier otra anterior.