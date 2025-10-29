Alberto Chicote vuelve al prime time de laSexta con 'Batalla de restaurantes' y más tensión

Iñaki López se despidió este martes del prime time de laSexta con el octavo capítulo de 'Tesoro o cacharro', aunque para ser precisos su última entrega fue relegada al late night para emitir un especial de 'Equipo de Investigación' sobre la DANA de Valencia. Y Atresmedia ya tiene el sustituto ideal para el concurso en el que una pareja de concursantes se jugaba 50.000 euros intentando descubrir el tesoro entre doce cacharros.

Será la tercera temporada de 'Batalla de restaurantes' quien ocupe la franja de las 22:45 horas de los martes a partir de la próxima semana, comenzando su nueva aventura el 4 de noviembre con Alberto Chicote nuevamente al frente del programa.

Como en las entregas anteriores, el formato propone un recorrido por distintos lugares de España a través de su gastronomía. Cada semana competirán cuatro establecimientos de la misma zona y especialidad culinaria con el objetivo de ganar 10.000 euros y obtener el título de mejor restaurante de la región.

Los propios participantes se evaluarán entre sí, puntuando de 0 a 10 en seis categorías clave: el espacio, la cocina, la comida, el servicio, el precio. Además, todos prepararán y evaluarán un plato común representativo de la gastronomía local, lo que permitirá comparar directamente sus habilidades culinarias y determinar cuál destaca por encima del resto. Al final de cada entrega, se revelará también la puntuación de Alberto Chicote, cuyo voto puede confirmar o alterar por completo la clasificación final, convirtiéndose en el factor decisivo del concurso.

Pero para no evitar que el programa se vuelva predecible, para esta temporada se ha introducido una novedad: el tenedor rojo y amarillo, que podrá restar puntos a los restauradores si no cumplen con alguna de las normas del programa. Por ejemplo, cometer faltas de educación o mala praxis y tener mal comportamiento o actitud.

El único que podrá utilizarlo será Alberto Chicote, por lo que en esta nueva edición no sólo tendrá más protagonismo, sino también más poder. Dependiendo de la falta cometida, tendrá la potestad de quitarles un punto si muestra el tenedor amarillo o dos puntos si muestra el rojo.

A los nervios, la tensión, la paciencia, las prisas, la experiencia y la exigencia frente a los fogones, se suma ahora este elemento determinante. La estrategia trasciende de la cocina para añadir emoción, rivalidad y momentos inesperados como nuevos ingredientes. En definitiva, una 'Batalla de restaurantes' más sorprendente que nunca.