Las 5 series de Netflix que no puedes perderte este 2025

Netflix vuelve a ser el refugio perfecto para los amantes del terror. Y este Halloween, la plataforma ofrece un catálogo de series que no solo asustan, sino que también emocionan y fascinan por su calidad cinematográfica. Entre criaturas, casas encantadas y secretos familiares, estas cinco producciones combinan suspense, belleza visual y un miedo que va más allá del susto fácil.

Si lo tuyo es pasar la noche entre luces apagadas y un bol de palomitas, apunta estos títulos: son las mejores series de terror en Netflix para ver este Halloween.

1. La maldición de Hill House (2018)

Basada en la novela gótica de Shirley Jackson, esta serie es una de las obras maestras modernas del terror televisivo. Hill House reconstruye el trauma familiar a través del miedo, la historia de los Crain, una familia marcada por los sucesos paranormales vividos en su infancia dentro de una mansión maldita.

Flanagancombina atmósferas inquietantes con un drama emocional potente, convirtiendo cada episodio en una experiencia visual y psicológica única. Su famoso capítulo “Two Storms”, rodado casi entero en plano secuencia, es ya historia del género. Verla no solo da miedo, también conmueve. Es ideal para quienes buscan un terror elegante, con sustancia y emociones reales.

2. La maldición de Bly Manor (2020)

Tras el éxito de Hill House, Flanagan volvió con una historia más melancólica que terrorífica, inspirada en Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Aquí, el miedo se disfraza de amor, memoria y culpa. Una joven institutriz llega a una mansión inglesa para cuidar a dos huérfanos y descubre que algunos fantasmas no son lo que parecen.

Visualmente impecable, Bly Manor apuesta por el drama emocional antes que por los sobresaltos, ofreciendo una historia trágica y profundamente humana.

3. Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities (2022)

Una colección de “cuentos oscuros” seleccionados y presentados por el propio Del Toro. Cada episodio está dirigido por un cineasta distinto —entre ellos Jennifer Kent (The Babadook), Panos Cosmatos (Mandy) o Catherine Hardwicke (Crepúsculo) y explora una faceta distinta del terror: desde lo grotesco hasta lo cósmico.

El resultado es un festín visual que recuerda a clásicos como Alfred Hitchcock presenta o Galería nocturna. Monstruos, arte macabro y belleza inquietante se dan la mano en una de las propuestas más sofisticadas del catálogo.

4. Misa de medianoche (2021)

Flanagan vuelve a explorar el miedo desde la fe. En una remota isla pesquera, la llegada de un sacerdote carismático desencadena milagros, fanatismo y un terror espiritual que crece con cada capítulo.

Más que una historia de monstruos, Misa de medianoche es una reflexión sobre la creencia, el arrepentimiento y la redención. La tensión crece de forma hipnótica, hasta un clímax tan impactante como perturbador.

5. La caída de la Casa Usher (2023)

La serie más reciente del autor estadounidense adapta el universo literario de Edgar Allan Poe a la era moderna. Aquí, la poderosa familia Usher dueña de un imperio farmacéutico cae víctima de sus propios pecados, mientras fuerzas oscuras acechan desde las sombras.

Violenta, elegante "The Fall of the House of Usher" (La caída de la casa Usher" es una crítica a la codicia y al poder envuelta en estética gótica.

El nuevo canon del terror en Netflix

Netflix ha logrado convertir el terror en un género de autor. Gracias a creadores como Mike Flanagan y Guillermo del Toro, las series de miedo actuales no solo buscan asustar, sino también emocionar, reflexionar y fascinar visualmente.

Si este Halloween buscas más que sustos, estas cinco producciones ofrecen exactamente eso, un viaje al horror más sofisticado, cinematográfico y humano.