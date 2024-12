El alcalde popular de Utiel recibe el agradecimiento de su pueblo tras la DANA: "Decisión acertada"

El paso de la DANA por la parte este del país causó unos estragos espantosos con centenares de muertos, siendo la provincia de Valencia una de las más afectadas por la tragedia. Ayer en "Salvados", tras visitar la zona cero en anteriores entregas, el programa de laSexta reconstruyó los hechos desde el minuto uno de ese fatídico 29 de octubre. En especial valor se puso la actuación del alcalde de Utiel, el "popular" Ricardo Gabaldón, cuya decisión de cerrar los centros educativos evitó que la catástrofe fuera aún mayor en su localidad.

Decisiones que salvaron vidas

En el último programa de la temporada de "Salvados", Gonzo se trasladó a Valencia para analizar la gestión de la tragedia de la DANA, donde destacó la figura del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón. El regidor, perteneciente al Partido Popular, fue el primero en cancelar las clases en su municipio aquel 29 de octubre, una decisión que, según se ha reconocido posteriormente, salvó muchas vidas. En la entrevista, Gabaldón recordó con emoción ese momento: "Cada vez que lo pienso se me ponen los pelos de punta", confesó, al referirse a la complejidad de decidir en circunstancias tan críticas. "Allí van 400 chicos y chicas. Si hubiera tomado otra decisión, no podría estar aquí ahora", añadió con convicción. Gonzo recuperó un testimonio del catedrático Joan Romero en la Cadena Ser, quien agradeció al alcalde su actuación, ya que una familiar cercana, profesora en Utiel, se vio directamente beneficiada por la medida. Aunque Gabaldón no quiso atribuirse un mérito personal, admitió que fue "la decisión acertada", mostrando la emoción que aún le genera el recuerdo de aquella jornada. Su actuación fue un ejemplo de cómo la determinación y el liderazgo municipal pueden ser determinantes ante situaciones críticas.

Durante el mismo programa, se puso en evidencia el papel crucial que desempeñaron los medios de comunicación públicos durante la DANA. Periodistas como Iván Esteve, director de informativos de À Punt, y Sergi Pitarch, de elDiario.es, relataron cómo la radio y la televisión autonómica se convirtieron en canales esenciales para el rescate de personas. Pitarch explicó que, ante la saturación del 112, la ciudadanía comenzó a llamar a la televisión pública, informando de situaciones críticas como personas atrapadas en tejados, árboles y camiones. “Nos llamaban para decirnos que veían a ocho personas subidas a la copa de un árbol, desde el techo de un camión en la autopista”, recordó el periodista, subrayando la desesperación de quienes no encontraban respuesta por vías oficiales.

Gonzo cuestionó al presidente de la Diputación, Vicent Mompó, sobre la falta de información en el CECOPI, destacando la paradoja de que "los que veían la tele sabían más" que los encargados de la gestión. La incapacidad de transmitir una alerta efectiva en las primeras horas fue criticada, especialmente cuando los medios ya avisaban del peligro desde la jornada anterior.