Alejandra Rubio confirma su malestar con José María Almoguera: "Me parece de ser un egoísta..."

Alejandra Rubio, nieta de la periodista María Teresa Campos, ha dejado claro su descontento con la actitud de su primo, José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, durante los últimos momentos de vida de su abuela. En declaraciones recientes a 'Vamos a ver', la joven colaboradora ha sido contundente, señalando que su primo debería arrepentirse "toda la vida" por no haber estado junto a la matriarca familiar en sus momentos más difíciles.

El conflicto familiar ha vuelto a estar en el foco mediático tras la reciente entrevista en tv que José María concedió al programa de Telecinco 'De Viernes', donde habló sobre su relación con su madre, Carmen Borrego, y su distanciamiento con la familia. La hija de Terelu Campos no dudó en comentar las declaraciones de su primo, criticando duramente su comportamiento y la falta de apoyo que mostró hacia su abuela en sus últimos días de vida.

Durante su intervención en el programa de Joaquín Prat, Alejandra Rubio expresó que las palabras de José María sobre su abuela habían sido especialmente "dolorosas" para ella y el resto de la familia. "Nos dolía a todos, es algo natural", afirmó la hija de Terelu Campos, haciendo referencia a la difícil situación que atravesaba María Teresa en sus últimos momentos. Según Alejandra Rubio, su primo "no visitó" a la reconocida periodista y su ausencia resultó ser "una gran herida para la familia". "Me parece de ser un egoísta no haber ido a verla. Espero que se arrepienta porque esto es algo para arrepentirse toda la vida", añadió, visiblemente afectada.

José María Almoguera había argumentado que "le resultaba muy doloroso ver a su abuela en su delicado estado de salud", una explicación que Alejandra Rubio no consideró válida. "No tiene justificación alguna. Mi abuela quería estar con su familia y su ausencia le habría dolido profundamente", comentó Rubio. La joven también señaló que, pese a no tener un problema personal con su primo, "no podía entender su decisión" de no acompañar a su abuela en un momento tan sensible para la familia.

Además del tema de María Teresa Campos, Alejandra Rubio también se refirió a otra controversia familiar relacionada con una exclusiva sobre el embarazo de Paola Olmedo, esposa de José María Almoguera, que fue gestionada por Carmen Borrego. La pareja había pedido a Borrego que no continuara con la venta de la exclusiva, pero la colaboradora siguió adelante con el acuerdo que había cerrado con una revista. Alejandra Rubio criticó a su tía por haber ofrecido solo una pequeña parte del pago de la exclusiva a su hijo y su nuera, calificando el gesto como un error. "Carmen Borrego se equivocó. No puedes pagarle 3.000 euros a tu hijo por algo así", señaló la colaboradora.

El conflicto entre Alejandra Rubio y su primo ha puesto en evidencia la tensión que existe dentro del clan Campos. Alejandra Rubio destacó que, aunque su primo pareciera querer proteger a su hijo del ojo público, en realidad, su participación en entrevistas y exclusivas ha contribuido a aumentar la presión mediática sobre la familia. "Él se queja de la prensa, pero está haciendo lo mismo con nosotros", comentó Rubio, subrayando la incoherencia de su comportamiento. Para Alejandra, su primo aún no ha madurado lo suficiente y su actitud demuestra egoísmo. "Es su niño todavía, no ha madurado y no sabe de lo que va la vida. Es muy egoísta", concluyó, dejando en claro que la relación con su primo sigue tensa y distante.