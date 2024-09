Alejandra Rubio, harta de su primo, José María Almoguera: "Deja de hacer el tonto públicamente"

La entrevista de José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, en “¡De viernes!” no ha servido para tender puentes con ella. El nieto de María Teresa Campos lamentó que su madre se ha convertido en un personaje y que en los últimos años no se ha portado del todo bien con él. También aseguró que conoció a su nieto porque él se lo pidió y que a lo largo de todo este tiempo no le ha pedido perdón por nada.

Una de sus confesiones más duras hizo referencia a la ayuda psicológica que ha necesitado para superar toda la presión mediática que desde hace tiempo sufren él y el resto de su familia. Este lunes, en el programa “Vamos a ver”, su prima Alejandra Rubio se ha mostrado de lo más dura con él en este sentido y ha revelado que una de las últimas veces que pudo hablar con él le dijo que “la familia estamos para ayudarle y que deje de hacer el tonto públicamente”.

Alejandra Rubio recalca que “siempre voy a estar ahí” para su primo, siempre y cuando no alimente más la controversia e intente solucionar los problemas con su madre en privado, sin entrevistas ni exclusivas de por medio. De hecho, otros colaboradores del citado programa han reprochado a José María Almoguera que cuestione a Carmen Borrego por “convertirse en personaje”, cuando él va camino de hacer lo propio.

Por su parte, Carmen Borrego respondió desde el mismo plató de “¡De viernes!” a las declaraciones de su hijo. Una de las que más le dolió es que la acusara de no querer ver a su nieto hasta que él se lo pidió: “Es muy fuerte que diga que me obligó a ver a mi nieto. No entiendo cómo hemos llegado hasta aquí”.

Carmen Borrego Vamos a ver

Antes de que la entrevista de su hijo se emitiera, Carmen Borrego confesó que “no me quedan lágrimas” porque se pasó la tarde llorando. Su pesar pasaba por el pudor que sentía de tener que airear los trapos sucios de su familia en televisión: “Como madre siento una cierta vergüenza de ver que no hemos sido capaces ni él ni yo de arreglar las cosas, de sentarnos y que lo tengamos que hacer a través de la televisión”.

Además, aunque el tono de la entrevista de José María Almoguera no fuera tan crítico con su madre como el público esperaba, ella asegura que recibió un mensaje de parte de su hijo en el que le decía que “estoy muerto para ti”. Unas duras palabras sobre las que Borrego apunta: “Es lo peor que le puedes decir a una madre. Si me matas me haces menos daño”.