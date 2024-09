Carmen Borrego pone en su sitio a Paola Olmedo y desmonta sus mentiras

Era el testimonio más esperado, después de que Paola Olmedo regresase al kiosco rosa para ajustar cuentas con el pasado. Después de meses pidiendo respeto a su intimidad y a su deseo de ser anónima, vuelve a conceder una entrevista para hablar de lo vivido junto a su exmarido, José María Almoguera, pero especialmente lo sufrido al lado de su suegra, Carmen Borrego. Ha vuelto a poner sobre la mesa mediática su eterna queja de que fue sacada a una portada sin su consentimiento, aunque ella firmó el contrato y posó para la foto, además de que habló con el periodista y cobró su parte correspondiente. Alejandra Rubio este miércoles la sentenció, denunciando que se estaría aprovechando de la fama de su exfamilia política. Pero ahora le ha llegado el turno de opinar a la gran aludida, que regresaba al plató de ‘Vamos a ver’ con muchas ganas de poner a su exnuera en su sitio.

“Paola tiene derecho a hablar, pero no a mentir, porque las mentiras tienen las patas muy cortas”, disparaba nada más ver un vídeo que resumía las declaraciones de Paola Olmedo en la revista ‘Semana’. Lo primero que ha querido aclarar es el motivo por el cual su relación se fue al traste, pues no es precisamente la venta de la exclusiva del embarazo. Esa portada para la revista ‘Lecturas’, según ella, se hizo en todo momento con el consentimiento de los futuros papás, pues así se acordó, se firmó y se ingresó la ganancia en la cuenta corriente: “Nunca hubiera sido capaz de vender el embarazo sin su consentimiento, porque me parece demandable. En ningún momento vendí esa exclusiva sin que ellos lo supieran. Estaba hablado contigo y con mi hijo y pactado con la revista. En la exclusiva íbamos a estar los tres, pero la noticia que importaba era que Carmen Borrego iba a ser abuela y María Teresa Campos bisabuela”.

Esta última matización pone en su lugar a Paola Olmedo quien, en realidad en ese momento era tan solo “la mujer del hijo de”, pues su perfil público era bajo. Después, a golpe de polémica, ha logrado hacerse un hueco propio en el kiosco rosa, como así ha demostrado este miércoles con su primera exclusiva en solitario. Pero en su primera incursión en el papel cuché jugó un papel importante la filtración de unos audios en los que la joven dejaba en muy mal lugar a su suegra e incluso a su familia. Unas críticas que calaron hondo en la opinión pública y que pusieron a Carmen Borrego entre la espada y la pared, pues no podía responder libremente sin provocar daños en su relación con su hijo. Al final su relación se vio perjudicada y estuvieron meses sin hablarse, pero retomaron el contacto, para después viajar a Honduras a participar en ‘Supervivientes’ y descubrir que es de nuevo la mala de la película, en boca de su hijo y su nuera, quienes anunciaban unidos su separación y una declaración de guerra pública.

Carmen Borrego no quiere balones fuera y por eso le ha recordado a Paola Olmedo el motivo real por el que su relación se fue al traste. No fue por la exclusiva, pues la colaboradora ha añadido incluso que les dio parte de lo cobrado a ellos por Navidad, aunque ya no se hablaban en ese momento. ¿Por qué? Por los audios de la polémica, aunque de eso la joven se ha olvidado en su última entrevista: “El principal problema fueron esos audios que nunca ha reconocido. Nunca fui contra ella, todo el problema fueron los audios. Esa es la realidad”. Le sorprende que mienta, pero no que hable con la prensa por dinero. Eso sí, está dispuesta a sacrificarse por su hijo, pero pide el máximo respeto hacia él: “Contra mí lo que quieras, pero deja en paz a mi hijo, sobre todo porque es el padre de tu hijo. No tiene ningún motivo para hablar mal de mi hijo ni de mí. Nunca he tenido un problema con ella”. Sí con su vástago, con el que lleva meses sin mediar palabra: “No sé si esto va a propiciar un acercamiento con mi hijo, porque él siempre se ha puesto de su parte, pero lo único que quiero es recuperar a mi hijo y ver a mi nieto”, suplicaba una vez más el perdón y recuperar el tiempo perdido.