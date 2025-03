Alejandro Abad señala el futuro de Melody y denuncia "prácticas corruptas" de cara a Eurovisión

Van a traer cola las últimas declaraciones de Alejandro Abad en sus redes sociales, opinando sobre el futuro que le deparará a Melody de cara a Eurovisión 2025, palabras que no son nada alentadoras. También ha tenido la ocasión de repartir leña a la propia organización de Eurovisión, denunciando "prácticas corruptas" dentro de ella, sin olvidarse del Benidorm Fest, que también ha recibido las pullas del cantante, productor y compositor hispanochileno.

Nunca le gustó la elección de Melody

Alejandro Abad ha manifestado abiertamente su descontento con la elección de Melody como representante de España en Eurovisión 2025, señalando que detrás de su canción hay productores y compositores suecos. Según Abad, esto no es un caso aislado, ya que en varias ocasiones Suecia ha estado involucrada en las propuestas españolas para el certamen. El productor critica que, mientras el dinero proviene de fondos españoles, los beneficios van a parar a manos extranjeras, dejando de lado a los artistas y productores nacionales que también buscan una oportunidad. Además, ha expresado su temor de que esta estrategia no garantice un buen resultado en Eurovisión, recordando que en otras ediciones España ha quedado en posiciones poco favorables con canciones producidas por profesionales suecos. A través de sus redes sociales, ha compartido su preocupación sobre lo que considera una falta de apoyo al talento español y ha denunciado posibles irregularidades en el proceso de selección del Benidorm Fest y de Eurovisión en RTVE.

Por otro lado, Abad ha respondido a la viralización de un vídeo en el que una voz generada por inteligencia artificial señala que, si Pastora Soler no logró ganar Eurovisión con su interpretación, cualquier otro candidato enfrentaría el mismo destino. Para él, esto forma parte de un discurso que intenta justificar de antemano un posible fracaso en el certamen. Insiste en que Eurovisión no es solo una competencia vocal, sino un festival donde la innovación y la calidad de la canción son determinantes para alcanzar el éxito. En este sentido, recalca que no se puede confiar en fórmulas repetitivas que funcionaron en el pasado, pues cada edición es diferente y requiere propuestas originales y competitivas. Abad también ha señalado que la canción de Melody ha sido compuesta por los mismos creadores que trabajaron con Pastora Soler, lo que, en su opinión, podría indicar una falta de renovación en las propuestas españolas. Finalmente, enfatiza la importancia de valorar y promover el talento nacional en lugar de depender de estrategias externas que, según él, no han dado los resultados esperados.

Se olvida de la reformulación de 'ESA DIVA'

Sin embargo, más allá de su crítica, Alejandro Abad obvia en este alegato que la canción de Melody va a cambiar por completo. 'ESA DIVA' cuenta ahora con el trabajo de los productores Rick Parkhouse y George Tizzard de Red Triangle Records, quienes han colaborado con artistas como Green Day, Måneskin y Camila Cabello. La nueva versión, grabada en el Reino Unido en febrero, fusiona distintas influencias musicales y resalta su evolución vocal. Además, incluye arreglos de inspiración española a cargo de Guillem Vila Borras, en homenaje a los afectados por la reciente DANA en Valencia. Veremos si le sirve para que abandone los malos pronósticos y pueda romper con el maleficio de 55 años sin conquistar el micrófono de cristal del certamen más famoso de la canción europea. El 17 de mayo, la ciudad suiza de Basilea dictará sentencia.