Alejandro Abad se sincera sobre su experiencia en Eurovisión: "La victoria llegó cuando me escondí tras un seudónimo"

Alejandro Abad es uno de los grandes nombres de la música en español, con enormes hitos en su carrera, como el despegue de 'Operación Triunfo', participar en dos ocasiones en el Festival de la canción de Eurovisión o ser la persona detrás de grandes éxitos mundiales de artistas de la talla de David Bisbal, Paulina Rubio, David Civera o Pastora Soler, vendiendo más de 33 millones de copias en todo el mundo. Precisamente de su experiencia en el certamen musical más importante en el viejo continente ha hablado en sus redes sociales, comentando cómo su su experiencia desde dentro siendo parte de la delegación española en Dublín 1994 como cantante y como compositor de Copenhague 2001 con David Civera y 'Dile que la quiero'.

Doble experiencia, doble forma de ver el concurso

Alejandro Abad ha compartido en sus redes sociales un testimonio revelador y apasionado sobre su larga y compleja relación con el Festival de Eurovisión, en el que ha participado como compositor, productor e intérprete. En 1994 fue seleccionado internamente por RTVE para representar a España con la canción 'Ella no es ella', quedando en el puesto 18. Aunque el resultado no fue brillante, Abad reconoce que la experiencia marcó profundamente su carrera, sirviéndole como escuela de vida y música. Este aprendizaje lo llevó a triunfar en otros certámenes como el Festival de la OTI, donde ganó en 1993 con 'Enamorarse', y repitió en 1995 con 'Eres mi debilidad', interpretada por Marcos Llunas. Ese éxito catapultó al propio Llunas a Eurovisión 1997, logrando un meritorio sexto puesto. La historia de Abad con Eurovisión es también una lección sobre cómo el talento y la estrategia pueden superar los prejuicios. En el año 2001, se presentó de forma anónima a la preselección española con la canción 'Dile que la quiero', interpretada por David Civera. La propuesta ganó el voto del público y del jurado, y logró un nuevo sexto puesto en el certamen europeo. Fue una noche memorable, no solo por el resultado, sino por la sorpresa que generó cuando Abad reveló que era el creador detrás de todo el proyecto. “Uribarri no se lo podía creer”, recuerda. Más allá del reconocimiento, el artista insiste en que su implicación en Eurovisión siempre ha sido con un fin claro: mejorar los resultados de España desde la experiencia.

La historia de Alejandro Abad con Eurovisión no termina en el escenario. Tras el éxito de 'Dile que la quiero', su metodología para construir un artista desde cero llamó tanto la atención que inspiró a los creadores de Operación Triunfo. Según cuenta Abad, al regresar de Eurovisión, recibió la llamada de los fundadores de Gestmusic, quienes querían saber cómo había conseguido transformar a un joven imitador de Enrique Iglesias en una estrella nacional. Lo que él explicó fue el mismo proceso que luego se aplicó en OT: descubrir talento, formarlo y culminar con la participación en Eurovisión. De hecho, también fue el productor y coautor de 'Mi música es tu voz', himno de la primera edición del talent show, y aunque sufrió críticas por su implicación, defiende su enfoque artístico y profesional. Otro de sus logros fue 'Sueño su boca' para Raúl, formando parte de su producción en el año 2000. Aunque no ganó la preselección, se convirtió en un hit nacional, lo que demuestra que, en ocasiones, el éxito trasciende los rankings. También contribuyó al Eurojunior de 2003 con 'Desde el cielo', canción con la que Sergio logró un segundo puesto. Abad reflexiona sobre su recorrido con orgullo, sin rencor, a pesar de que muchas veces fue más valorado fuera del foco mediático. “Yo prefiero ver el vaso medio lleno”, afirma, convencido de que el verdadero éxito está en mantenerse fiel a una visión artística y ética.