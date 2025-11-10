Joaquín Prat le roba minutos a Jorge Javier Vázquez en el estreno de las nuevas tardes de Telecinco

La segunda semana de noviembre ha traído consigo una revolución en las tardes de Telecinco y la presencia de Jorge Javier Vázquez por partida doble. Mediaset ha apostado de lleno por los realities y al estreno de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' y a la vigésima temporada de 'Gran Hermano' se ha sumado el programa diario 'GH. La Vida en Directo', que ha modificado por completo la parrilla televisiva.

Este espacio sirve para acoger nuevas dinámicas de relevancia para el día a día de sus habitantes y para el propio desarrollo del reality, además de una selección de las imágenes más destacadas protagonizadas por los concursantes. Además, la audiencia tomará también importantes decisiones cada semana.

Pero el nuevo formato, que se emite diariamente a partir de este lunes a las 20:15 horas, ha recortado minutos a 'El Tiempo Justo' y ha provocado el adelanto de las emisiones de 'El diario de Jorge' y 'Agárrate al sillón'. Aún así, en el primer día con esta nueva programación, los horarios establecidos no se han seguido al pie de la letra.

Con estos cambios, el programa de Joaquín Prat tenía que dar paso al formato de Jorge Javier Vázquez a las 17:45 horas, pero la entrevista a Fabiola Martínez ha retrasado la duración del programa más de cinco minutos, que el conductor nacido en Badalona no ha pasado por alto.

En la transición de un programa a otro, Jorge Javier le ha hecho saber en tono irónico que llevaba "desde menos diez que me han dicho corre, corre y se me estaba echando la tarde encima", para terminar con un mensaje contundente: "Cuando te pille Joaquín te voy a cortar los mismísimos".