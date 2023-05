Ana Guerra y Eva Soriano sobre la talla de bragas en 'Showriano': ''puedes ser corta de cintura pero tener un paporro''

Ana Guerra visitó a Eva Shoriano en su programa de MovistarPlus +, ‘Showriano’, donde ambas tuvieron una conversación llena de eufemismos. La ex concursante de ‘Operación Triunfo’ confesó lo que su compañero de talent show, y amigo, Ricky Merino le dice sobre su empoderamiento. ‘’Mi amigo Ricky dice que tengo el chocho muy grande’’, comenzaba a decir Guerra para luego especificar que con chocho se refería a una expresión de empoderamiento.

‘’Gracias Ana por aclarar esto. Gracias que lo has puntualizado porque de pronto ha sido como ‘¿¡Qué!?’’’’, le decía Soriano mientras la cantante reconocía tener una anatomía normal. La cómica al escuchar estas declaraciones no pudo evitar contener la risa a la vez que seguir indagando en ello. ‘’Perdona Ana, ¿qué es un tamaño normal?. Hay diferentes tipos como grande pequeñín. No es lo mismo el envoltorio cuando es una hamburguesa con doble de lechuga o de un euro con queso’’, le seguía la corriente Soriano.

‘’No, yo soy la de un euro, la de solo con queso’’, le devolvía la cantante. ‘’Así coqueto. Felicidades por ti, yo soy de doble lechuga con doble pavo’’, remataba la presentadora provocando aún más las risas del público. La conversación siguió y ambas acabaron hablando de ropa interior femenina. ’’En la ropa interior, a veces no cubre toda la estructura’’, empezaba diciendo Eva. ‘’Cuando te la compras de tu talla, normalmente sí’’, le respondía la intérprete de ‘Si me quisieras’.

‘’No va por ahí. Normalmente la talla va con la cintura y yo hablo del cubrimiento perimetral chochil. A veces se te abre el mar rojo, como un melocotón, un poco potorrona…’’, continuaba diciendo con humor mientras lo catalogaba como una conversación entre amigas. ‘’Hay que visibilizar el tamaño chochil para que se hagan tallas diferentes. Una S de cintura y una L de chocha porque tú puedes ser corta de cintura pero tener un paporro’’, concluía la presentadora entre aplausos y risas.