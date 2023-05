Isa Pantoja rompe a llorar por Asraf en 'Supervivientes 2023': ''No me lo creo''

Antes de que se emitiera la última gala de ‘Tierra de nadie’ el pasado martes 2 de mayo, las nominaciones en ‘Supervivientes 2023’ estaban formadas por Asraf Beno, Jonan Wiergo, Diego Pérez y Alma Bollo. A raíz de la coincidencia del reality de supervivencia de España con el de Italia, fue el propio presentador, Carlos Sobera, quien informó a los concursantes que superviviente lograba permanecer una semana más en el concurso.

Tras informar de que Jonan y Diego seguían en la palestra, la salvación quedaba en manos de Alma y Asraf, siendo este último el elegido por la audiencia para escapar de la expulsión. Las reacciones entre los compañeros fueron muy dispares. Por un lado, la hija de Raquel Bollo se mostraba contenta por haberse reñido esa salvación con Asraf; por otro lado, el influencer estaba feliz por su compañero pero un poco triste por seguir nominado. La reacción del ex participante de ‘La isla de las tentaciones’ fue un poco más triste ya que esperaba que el público valorara sus dotes de supervivencia.

Otra de las que no pudo contener la sorpresa fue Raquel Arias. La ganadora de ‘Insiders 2’ esperaba que fuera el boxeador o Wiergo quienes se libraran de la nominación pero al ver que era Beno el elegido por la audiencia no pudo evitar quedar impactada. "Estoy flipando, esto si que no me lo esperaba, que se salvara después sí, pero yo hubiera dicho entre Jonan y Diego, qué fuerte".

Isa Pantoja reacciona a todo

La novia del concursante salvado no pudo evitar contener la alegría que sentía tras escuchar a Sobera nombrar a su chico. Lo que parecía un momento alegre se vio un poco empañado por las lágrimas de la pequeña del clan Pantoja. "Es que no me lo creo. Dios mío, o sea con esto yo ya he ganado. No puedo ni respirar. No me lo creo, te lo juro, no me lo creo", decía emocionada y feliz en sus redes sociales.

Además Isa Pantoja quiso aclarar que tras la salvación de su novio en el concurso de Telecinco, mostraba todo su apoyo a Jonan. ''Apoyo a Jonan es esta salvación y me importa cero que sea rival de Asraf porque prefiero que llegue lo más lejos posible con personas que le hacen la vida más fácil allí. Si quiere seguir con el papel de víctima del que algunos acusan a Asraf pues querría que siguieran machacándolo, pero por el contrario, yo quiero que esté a gusto [...] Yo soy feliz cuando mis amigos lo son. Y Asraf es así. Por eso mi voto es para Jonan’’, dejaba escrito en su perfil de Twitter.