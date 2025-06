Ana Rosa estalla contra la amnistía y el Gobierno: “Han convertido el Estado en un reality de cocineros”

Como es habitual desde su vuelta a la franja matinal de la televisión española, Ana Rosa Quintana inició un nuevo episodio del programa que lleva su nombre con un editorial muy crítico, en este caso tanto con la defensa de la amnistía por parte del Tribunal Constitucional y por la actitud de los ministros de Sánchez ante el bulo de la "bomba lapa". Sin embargo, el monólogo sufrió un ligero retraso debido a los problemas de sonido con los que empezó 'El programa de Ana Rosa' en la mañana de hoy y la maestra de ceremonias de Mediaset tuvo que hacerlo ya sentada en la mesa de actualidad y no de pie, como nos tiene acostumbrado.

"Una declaración sacada del mitín de Pedro Sánchez"

Ana Rosa Quintana arrancó su editorial con ironía, afirmando que el tema del día era la Constitución, aunque “en ella cabe hasta un trolebús”. Así resumió el contenido de la ponencia de la magistrada Inmaculada Montalbán sobre la amnistía, un texto que, según dijo, “no habría aprobado ni la PAU” por la cantidad de contradicciones que contiene. Cuestionó que se defienda la amnistía simplemente porque no está expresamente prohibida en la Carta Magna: “Si no están prohibidos los elefantes, ¿también caben?”, ironizó. Recordó que los constituyentes vetaron los indultos colectivos y deliberadamente excluyeron la amnistía, pues confiaban en la separación de poderes como garantía de derechos. Además, criticó que el Tribunal Constitucional, que dice no emitir juicios políticos, firme una resolución que, según ella, parece más propia de un mitin de Pedro Sánchez, al presentar la amnistía como un gesto de generosidad y concordia.

En su análisis, Ana Rosa también apuntó contra el Gobierno, al que acusó de transformar el Estado en un “reality de cocina”. “Escribá cocina informes, Tezanos cocina encuestas y Conde-Pumpido cocina ponencias”, ironizó. Añadió que en Moncloa incluso apoyan la formación profesional “porque también tienen fontaneros de nivel”, haciendo referencia a los audios publicados por LARAZÓN sobre supuestas maniobras internas para proteger a Ábalos. Arremetió contra la falta de autocrítica del Ejecutivo, señalando que tres ministros difundieron el falso relato de la bomba lapa sin rectificación alguna. También se burló de las declaraciones de Óscar López, quien negó haber dicho algo falso pese a que, según ella, “todos lo escuchamos”. Criticó la falta de transparencia del presidente del Gobierno, ausente durante más de un mes sin aceptar preguntas, y calificó de “inauguración rara” su reciente aparición en un hospital de Melilla aun sin médicos ni urgencias. “Como diría Sánchez, menuda inventada”, concluyó