Àngel Llàcer se abre en "El Hormiguero" al hablar sobre su enfermedad y su regreso a "Tu cara me suena"

Àngel Llàcer es uno de los grandes rostros de Antena 3, gracias a su función como jurado de "Tu cara me suena", papel que en la última edición tuvo que dejar apartado por un grave problema de salud, que le ha dejado importante secuelas pero que en este 2025 volverá a ejercer con más fuerza que nunca. El catalán será el invitado de esta noche de "El Hormiguero", para hablar sobre su recuperación tras la grave infección que sufrió durante un viaje a Asia hace un año. El actor y director teatral compartirá su experiencia personal y detallará cómo ha sido el proceso de volver a los escenarios. Asimismo, adelantará novedades sobre su regreso como presidente del jurado en la nueva edición de "Tu cara me suena", el exitoso programa de imitaciones de Antena 3 que ya ha hecho oficial a sus primeros nombres para esta duodécima edición.

Un binomio perfecto

El 28 de septiembre de 2011, Antena 3 hacía una apuesta muy fuerte por un formato televisivo sorprendente, que ponía a prueba la capacidad actoral y musical de las celebridades de nuestro país, ya que no solo había que cantar de manera decente, sino que la imitación del personaje adquiere un valor añadido diferencial para la valoración de un jurado que ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de las once ediciones emitidas en el Prime Time de Atresmedia, pero que siempre ha contado con la presencia de Àngel Llàcer, aunque en la última edición los problemas de salud redujeron su participación como jurado en un concurso que galardonó a David Bustamante. Para la duodécima temporada, el jurado catalán vuelve con las pilas cargadas en una temporada llena de sorpresas para los fans de "Tu cara me suena".

Un elenco estelar

La duodécima edición de "Tu cara me suena" llega a Antena 3 con un elenco variado y sorprendente. Entre los concursantes destacan Bertín Osborne, quien busca reinventarse más allá del micrófono, y Ana Guerra, que regresa a un formato que le permite desplegar su talento musical. También se suman rostros emergentes como Yenesi, estrella de las redes sociales, y Esperansa Grasia, conocida por su humor en TikTok. El humorista Goyo Jiménez promete convertir la comedia en espectáculo musical, mientras que el actor Manu Baqueiro asume el reto de demostrar su versatilidad. En el ámbito musical, la joven Melani, exrepresentante de Eurovisión Junior, mostrará su impresionante voz, al igual que Gisela, veterana de "Operación Triunfo". Completa el casting Mikel Herzog Jr., que buscará mantener el prestigio familiar en la música. Aunque Henar Álvarez estaba inicialmente anunciada, finalmente no participará por incompatibilidades con su nuevo proyecto en RTVE. A pesar de este cambio, el programa promete una edición llena de talento y sorpresas.