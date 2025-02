Àngel Llàcer devela en 'El Hormiguero' la exclusiva mejor guardada de 'Tu cara me suena': "Carlos Latre va a ser sustituido por ..."

El popular actor, presentador y director teatral Àngel Llàcer ha reaparecido en televisióndespués de un año difícil marcado por una grave infección que puso en riesgo su vida. Llàcer ha visitado 'El Hormiguero' en Antena 3 para compartir con Pablo Motos y el público su dura experiencia, su proceso de recuperación y su regreso como jurado en la nueva temporada de 'Tu cara me suena'.

Desde el inicio del programa, la emoción ha estado presente. Pablo Motos ha dado la bienvenida al invitado con su icónica frase: "Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero', Àngel Llàcer". El público ha recibido al presentador con una gran ovación, lo que ha generado en él una mezcla de sorpresa y emoción. "Tenía mucho miedo de venir porque pensaba que no estaba aún preparado. Esto te pide una gran energía", ha confesado Llàcer con la voz entrecortada. Pablo Motos, en un tono relajado, le ha respondido: "Pues déjate llevar", a lo que Llàcer ha asegurado: "Yo me dejo llevar y estoy completamente entregado".

El presentador del programa líder de la franja access prime time no ha tardado en abordar el complicado estado de salud por el que ha pasado Llàcer. "No sabíamos que te queríamos tanto hasta que te sucedió esto. Llegaban compañeros y nos decían que estabas muy mal, que incluso podrías no salir adelante", ha expresado Pablo Motos. Ante estas palabras, Llàcer ha recordado el inicio de su calvario. "Yo hace un año estaba en Vietnam y allí contraje una bacteria comiendo. A pesar de las advertencias, yo bebía y comía de todo. Me comí un cuello de pato, por ejemplo", ha contado. Los primeros síntomas aparecieron en Tailandia: "Tuve vómitos y diarreas, me pusieron antibióticos y seguí con mis vacaciones. Al regresar a España, comencé a sentirme peor". El diagnóstico inicial fue erróneo: "En el hospital me dijeron que tenía muchas heces acumuladas. Me lo tomé a broma, pero la situación empeoró y acabé ingresado durante 10 días".

Por otra parte, Llàcer ha revelado que, tras ser dado de alta, su pesadilla no terminó. Regresó a su casa en Barcelona y comenzó a sentir un intenso dolor en la pierna. "Tuve una premonición de que me iba a morir. Se lo dije a un amigo. Cuando el dolor se volvió insoportable, fui al hospital y una doctora insistió en abrir mi pierna, aunque las analíticas no indicaban nada grave". Esa decisión resultó clave. "Descubrieron que la bacteria se había metido en mi cuerpo a través de la sangre. Me operaron cuatro veces el primer día porque el bicho no paraba. Se estaba comiendo el gemelo, así que me retiraron el 40%", ha relatado.

La infección avanzó rápidamente, y su situación se volvió crítica. "Me dijeron que podía salir sin pierna o que podía morir. Me despedí de todos por si acaso. Llamé a mis padres y amigos para decirles que había sido muy feliz y que no sufrieran". A pesar de los pronósticos, los médicos lograron salvar su vida. "Tuve mucha mala suerte en Vietnam, pero luego mucha suerte con los médicos. Pasé 15 días en la UCI". Cuando despertó tras las intervenciones, su primera reacción fue revisar su pierna: "Vi que seguía ahí y me calmé, aunque me quedaban dos operaciones más. En ese momento, supe que ya no iba a morir".

En otro orden de cosas, durante su recuperación, Llàcer ha aprendido a valorar los pequeños detalles. "Le damos poca importancia a cosas como levantarnos de la cama. Yo no podía ni moverme. Pero he aprendido a caminar en la vida, mientras que antes corría de un sitio a otro sin parar". Además, Pablo Motos también ha reflexionado sobre el amor y el apoyo recibido. "He sentido muchísimo amor, tanto de mi familia y amigos como de la gente en redes sociales. No sabía que me querían tanto".

A pesar de los meses difíciles, Llàcer ha recuperado la energía y el entusiasmo para volver a la televisión. "Vuelvo como jurado a 'Tu cara me suena'. Me hace mucha ilusión estar en esta decimosegunda edición", ha anunciado emocionado. Sin embargo, el regreso viene con cambios: "Carlos Latre ya no estará con nosotros. Ha sido mi compañero desde que tenía 38 años y ahora tengo 51. Al principio no nos llevábamos bien, pero con los años nos hicimos amigos y ahora lo adoro. Durante mi enfermedad, estuvo a mi lado como un hermano". Su lugar será ocupado por Florentino Fernández, lo que marca una nueva etapa en el programa. "Le deseamos a Carlos toda la suerte en Telecinco, y a Flo, la bienvenida a 'Tu cara me suena'", ha expresado Pablo Motos.

Llàcer también ha revelado algunos cambios en su vida. "He aprendido a gastar en mí. Antes nunca me hacía regalos, pero ahora sí". Además, ha encontrado nuevas aficiones. "Me ha dado por montar mesas. Nunca tuve hobbies porque mi hobby era el trabajo". Para concluir la entrevista, Llàcer ha mostrado las cicatrices en su pierna y compartió una última reflexión: "Si algo no me apetece, no lo hago. La vida es corta y hay que disfrutarla". Sin duda alguna, con esta entrevista, Àngel Llàcer no solo ha vuelto a la televisión, sino que ha demostrado su fortaleza y optimismo tras haber enfrentado el mayor desafío de su vida.