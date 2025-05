Anita y Montoya reciben en 'Supervivientes' la visita del "huracán" Gabriela

Otra jornada dominical de 'Supervivientes' llena de tensión y emociones con la llegada de Gabriela a Honduras, revolviendo el pasado de Anita y Montoya de nuevo. La tentadora de la última edición de 'La isla de las tentaciones', pareja actual de Manuel, aterrizó en el reality de Mediaset con una misión inesperada, orquestada por la dirección del concurso que ocupa el prime time de Telecinco.

Cambio de planes para Gabriela

Gabriela llegó a 'Supervivientes' cargada de ilusión, creyendo que iba a reencontrarse con su novio Manuel. No obstante, el programa le tenía preparada una sorpresa muy diferente. Sandra Barneda reveló en directo que, en lugar de ver a su pareja, Gabriela se encontraría con Anita y Montoya, un giro inesperado que cambió por completo el tono del momento. Para aumentar la tensión, Gabriela tuvo que disfrazarse de camarera y servir la cena a la pareja, quienes pensaban que iban a disfrutar de una velada romántica a solas. La entrada de Gabriela rompió el ambiente idílico: "Empezamos con el plato fuerte", dijo con ironía. Cabe recordar que ella fue la tentadora de Montoya en 'La isla de las tentaciones', lo que añadió aún más morbo a la escena. A pesar del nerviosismo inicial, Anita intentó mantener la calma, aunque no tardaron en saltar los reproches. Gabriela acusó a Anita de haber cambiado por su relación, mientras que Anita defendía a su novio y criticaba el constante juicio hacia él.

El ambiente se fue caldeando y no tardaron en llegar las tensiones. Gabriela no se contuvo y acusó a Anita de haber perdido su esencia por adaptarse a Montoya, incluso llamándola “perrito faldero”. La catalana respondió con serenidad, señalando que quien la conoce sabe lo competitiva que es y que no está dispuesta a dejarse pisotear. Además, mostró su hartazgo por las críticas hacia su pareja, haciendo referencia a comentarios ofensivos sobre su físico. No obstante, pese al enfrentamiento verbal, ambas coincidieron en que no había un odio real entre ellas, lo que dio paso a un inesperado abrazo de reconciliación. Montoya, sin embargo, no se mostró tan conciliador y dejó claro su desacuerdo. Más tarde, Gabriela expresó su deseo de no seguir participando en dinámicas repetitivas del reality, afirmando que no le interesa el conflicto con Manuel. Como cierre, Sandra Barneda lanzó una propuesta: si Anita y Montoya guardaban el secreto de la presencia de Gabriela en Honduras hasta el martes, serían recompensados con la tan deseada cena romántica y una noche a solas.