Alexia Rivas estalla contra Montoya y le llama "egoísta, manipulador y narcisita"

Sí los concursantes de 'Supervivientes' no tenían bastante con todos los líos que se presentan en Honduras, los aspirantes de la isla de los famosos tienen que sufrir las críticas desde los platós de televisión, aunque de momento no se están enterando de estas últimas aunque a Montoya le deben estar pitando los oídos tras el último club social de 'Vamos a ver'. El magacín de actualidad y crónica social de Telecinco, presentado por Joaquín Prats y Patricia Pardo, analizó como es habitual en ellos de lunes a viernes la última hora del reality de turno, en este caso 'Supervivientes 2025', y entre todas las opiniones ha destacado Alexia Rivas, que ha atizado con mucha dureza contra José Carlos Montoya, uno de los buques insignia de esta edición, llamándolo "narcisista".

Sin anestesia, directo contra Montoya

Alexia Rivas ha vuelto a pronunciarse sin rodeos sobre la controvertida relación entre Montoya y Anita en 'Supervivientes'. Durante su intervención en 'Vamos a ver', la colaboradora dejó claro que, en su opinión, Montoya mantiene una actitud egoísta y manipuladora hacia su compañera. “No fue una discusión más. Él le dijo a Anita que estaba sola en la otra playa para herirla, con toda la intención del mundo”, afirmó Alexia, criticando el comportamiento del concursante. Según ella, esta forma de actuar no es nueva, y muchas personas, incluso allegados de Anita, estarían de acuerdo en que Montoya perjudica emocionalmente a la joven. A pesar de la pasión que demuestran en algunos momentos, Rivas considera que su relación está basada en una dinámica tóxica en la que Montoya lleva la voz cantante y manipula los sentimientos de Anita según le conviene, impidiendo así una evolución sana dentro del reality.

La colaboradora no se quedó ahí y fue aún más tajante al calificar la personalidad de Montoya. “Es un narcisista, solo se preocupa por sí mismo. Todo el día está con el 'yo, yo, yo'”, sentenció Alexia, visiblemente molesta con la actitud del concursante. Desde su punto de vista, Montoya no demuestra interés real por lo que siente Anita, ni se preocupa por su bienestar dentro del concurso. Esta visión se refuerza con la postura de las respectivas familias, que, según se ha comentado en plató, no ven con buenos ojos el acercamiento entre ambos. La familia de Montoya habría mostrado su rechazo de forma clara, mientras que la de Anita prefiere mantenerse al margen. Sin embargo, las tensiones y reacciones dejan entrever que el entorno de ambos no está cómodo con esta relación. Para Alexia, Montoya no suma en la vida de Anita, sino que representa una constante fuente de inestabilidad emocional.